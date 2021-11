OSEĆAM DA ME VOLIŠ I DA TI ZNAČIM! Najveći ŠOK tokom podele budžeta: DALILA se obratila MENSURU, nastao MUK u Beloj kući! (VIDEO)

Dalila Dragojević se našla u ulozi vođe, pa je došlo vreme da podeli zadrugarima budžete:

- Sledeći mali budžet ide Krletu. Razočarao si me kada si ukrao budžete od žurke, pre toga si kod Filipa i mene došao u izolaciju da nas pitaš da li želimo da učestvujemo u tome. Nisi došao tada da mi daš ni za koka kolu, ja sam te večeri ostala bez ičega. Jednostavno ne provodim vreme sa tobom, jednom sam te samo videla u Budvi - govorila je zadrugarka.

- Srednji budžet za Mensura. Smatrala sam ga kvalitetnim momkom, bila sam tu za njega, nekako se pogubio. Pretrpeo je to što jeste, ali svako trpi onoliko koliko sebi dozvolio. Dozvolio si to što jesi sa Tomovićem, sa Minom, a u ovoj sezoni si me povredio na neki način, jer neke reči do tebe nisam očekivala. Osećam da me voliš i da te značim, isto tako smatram da ne opravdava moje postupke, ali mislim da nije legitiman da mi to zameri. Rasplačeš me kada mi aludiraš na neke stvari na koje ne bi trebalo da aludiraš. Po mom mišljenju si dobar momak, ali si se zavozao i želiš da ispadneš jako pametan. Samo treba da budeš stari Mensur. Dala bih ti veliki budđet, ali imam samo još jedan - govorila je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)