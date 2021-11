ŽELI DA PONIZI FILIPA I MENE! Dalila PLJUJE Mikija iza leđa, iskoristila priliku dok nije tu i pokušala da ga ZAVADI sa Carem!

Dalila Dragojević isprozivala je cimere tokom podele budžeta.

- Za Lornu mali budžet, rekla sam već svoje mišljenje. U par navrata me je pitala kako sam, posle svega što sam rekla o njoj. Kao da mi cveta, počela je da se sređuje, nije kao sa Zverkom, sve mi je to bilo prljavo i smrdljivo - govorila je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Sledeći mali budžet ide Dinu. Već sam rekla da me je povredio kad je osvojio 6.000 dinara, a nije sa mnom podelio ništa. Ne volim kad ljudi sve trpaju u sebe, to me je razočaralo. Smatram da ćeš se ispraviti, da ćeš mnogo toga pokazati, upao si u čauru. Mislim da si specifična osoba, koja izgledom ovde može opstati, ali je bitno i da nešto pametno kažeš - nastavila je Dalila.

- Ne znam što zaboravljaš i neke dobre stvari koje sam uradio za tebe - dobacio je Dino.

foto: Pritnscreen

- Za Mikija srednji budžet. On je čovek koji je ispao u par situacija jako loš prema meni, hteo je da me ponizi, ja mu to ne mogu zaboraviti. Mislim da to nije odlika iskrenog čoveka, koji ne igra rijaliti. Sve mu smeta, mnogo je nervozan. Na namazan i lukav način pokušava da ponizi mene, ali i Filipa, tako što kaže da mu je drug ovde, a da napolju neće. Ako Filipu takav odnos odgovara, ja nemam ništa protiv. Za mene to nije pravi prijatelj. Vidim ja kako on cinično pogleda Filipa kad ustane da me brani - govorila je Dalila, dok Miki nije bio tu.

Kurir.rs/I.B.

