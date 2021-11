'OGOLILI SMO SE, SAMO DA NAM JOŠ JORGAN SPADNE! Dalila prešla Caru preko svih UVREDA, pokušavala da ga OPRAVDA pred svima! (VIDEO)

Dalila Dragojević tokom podele budžeta oplela je po cimerima, a kada je stigla do ljubavnika Filipa Cara, iznenadila je sve izlaganjem.

- Prvi veliki budžet ide Matoroj, ona mi je ovde najbolja drugarica. Znači mi, uz mene je uvek. Muškarac u telu žene, ima mnogo veća, da ne kažem šta, od većine muškaraca. Znam da će mi biti doživotni prijatelj. To mi je bitno, sve ostalo lažno nije važno. Za Filipa veliki, ogolili smo se ovde, samo da nam spadne još jorgan. Nisam pratila te njegove psovke i uvrede pre, ali on je takav, pokaje se, pa se izvini, temperamentan je. Šta je tu je, ne zameram mu ništa - istakla je Dalila.

- Sledeći veliki ide Đedoviću, on je neko ko je u ovim situacijama tu na obe strane, prvi put mi se dešava da je neko na obe strane, a da to ne zamera, da nije pristrasan. Daje svoje komentare, a na stranama je da li će da ga poslušaju. Veliki ide i Luksu, on se uvek isključi iz mojih i Carevih svađa, ali je dobar sa mnom, znam da me neće prodati. Ja sam mu na prvom mestu. Zna da me povredi, ali to mu ne zameram, kao što ne zameram ni Filipu jer vas volim - rekla je Dragojevićka.

