HISTERIJA, LOM, HAOS! Dalila i Car se celu noć svađali! Filip legao na nju, SPLJOŠTIO JE, brutalno vređao, razjareno mu UZVRATILA

Nakon "Mićine igre istine", nastao je haos u hotelu. Naime, Filip Car se naljutio na Dalilu Dragojević što nije krenula za njim kad je napustio Belu kuću, već je ostala do samog kraja.

Filip Car je bio vidno izrevoltiran što Dalila Dragojević nije htela da ratgovara sa njim nakon sukoba koji su imali. On je celo jutro pokušavao da se opravda kod devojke, ali mu nije polazilo za rukom.

foto: Pritnsceen

- Da ja iznerviram dolazim ovde i razmišljam da si ostala za stolom. Tamo ti je bivši muž, neki sa kojima si povezivana, da li te neko napada... Ti si ta koja je trebalo da kaže da je odemo. Ja ti kažem da idemo, ti kažeš neću. To kod mene nema. Za mene je ovo velika povreda. Da sam ja onako povređen i želim da odem da spavam sa curom, a da ona neće nego ostane tamo. Zarad čega, čokoladice? - govorio je Car.

- Ti si tražio da idemo tamo. Druga stvar, svađao si se sa Saletom glumcem, a meni zameraš kad ulazim u konflikt sa jačim ličnostima. Pričam da prebaciš na sprdnju. Stefan krenuo da priča, ti pričaš preko njega, tri puta ti govori da sačekaš - odbrusila je Dalila.

Filip je nakon niza uvreda i prozivki koje su Dalila i on uputili jedno drugom, molio Dragojevićku da razgovara sa njim, ali kada je opet čuo ne, on je krenuo da lomi stvari po hotelu.

- Hajde da pričamo - rekao je Car.

- Ne, ne želim - dogovorila je Dalila, nakon čega je Car doživeo pomračenje.

- Mene ćete je*ati u mozak, je*em li vam majku svima, šta mi radi ova žena. Ne smem ni sa kim zapaliti cigaru, da mi se ne prebaci - govorio je Car i krenuo da lomi po hotelu.

U tom momementu se pojavilo obezbeđenje.

- Je*em li im majku, ja da se menjam, zbog klošarke jedne -vikao je Car.

Nakon što mu je Dalila stavila do znanja da ne želi da priča sa njim, Car je nastavio da forsira to ali mu nije polazilo za rukom, pa je na kreju legao na Dalilu kako bi pričali:

- Molim te, okreni se, nemoj da se zainatim sa tobom - rekao je Car.

- Aman, čoveče, ostavio si me, nemaš živce i strpljenje, ostavi me na miru, pusti me da spavam. Rekao si da ćeš da izažeš iz hotela - vikala je Dalila.

- Jao kakav si ti glumica - dodao je Car. Jesam, sve sam, ostavi me na miru - dodala je Dalila.

- Klošarko jedna, pokazala si pravo lice - nastavio je Car.

- Pričaj, vređaj, jasno i glasno, a ne tako da stisneš zube - govorila je Dalila.

- Stisni ti pi*ku - vikao je Car.

- Skloni se od mene - vikala je Dalila kada je Car krenuo na nju.

- Smiri se - govorio je Car.

- Skloni se od mene, fuj, odvratan si - vikala je Dalila i plakala pa je udarala Cara da se skloni sa nje dok je ležao na njoj. Samo se smiri, izaći ću samo se smiri - govorio je Car.

foto: Printscreen

- Skloni se, skloni se, ne mogu da te gledam, sklomni se - plakala je Dalila.

- Je l se moramo svaki put svađati kada te zamolim da pričamo - govorio je Car.

- Makni se od mene - izvukla se Dalila i pobegla u kupatilo gde je plakala. Car je nakon toga došao u kupatilo i nastavio da priča Dalila, iako ona nije htela da ga sluša.

- Psihopato, skoli se, bezi,izađi, ne želim da te gledam - vikala je Dalila i izbacila Cara iz kupatila i hotela. Ne želim da te vidim, izađi - govorila je Dalila.

- Što radiš to, ti to namreno radiš, da bismo se svađali. Ja tebe okrenem lepo da bi pričali, ti nećeš, namerno me provociraš. Ja nemam živaca za ove klinačke svađe - govorio je Car.

Dalila je izašla iz kupatila i pokušala da pobegne od Cara, ali on joj nije dozvolio.

- Skloni mi se sa očiju, izađi napolje - vikala je Dalila.

- Šta radiš, ženo, hoću da pričam sa tobom - govorio je Car.

- Ne želim sa tobom da razgovoram, skloni se posle onih reči. Izađi iz hotela, ne želim da te vidim, skloni se - plakala je Dalila i molila Cara da napusti hotel.

Međutim, tu se drama nije završila.

- Prekini da me diraš, ne želim da se okrenem. Tvoje ucene i pretnje me ne zanimaju. Idi je*i ku*ve, psihopato jedna - vikala je Dalila.

- Ko tebe ucenjuje, kada sam ja tebe vređao ili ucenjivao - upotao je Car.

- Molim?? Jesi rekao da ćeš da ideš da izje*eš petnaset ku*vi ako ne budem pričala sa tobom - rekla je Dalila i udarala Cara da se skloni od nje.

foto: Pritnsceen

- Ti si jedan ološ. Sada ti se kunem u sve moje najmilije da ti i ja nismo više zajedno, loš si čovek. Te tvoje priče nisu za mene, nego za nekog drugog. Ja ću se ujutru iseliti iz hotela, ali o meni tako nećeš pričati - dodao je Car.

- Sigurna budi, ja sam se zarekao da ni prema jednoj se nisam ponašao prema tebi. Tebi je rijaliti popio mozak, vidi kako se ponašaš prema meni, a ja divan. Neću to da trpim od tebe, tako možeš sa nekim drugim - rekao je Car.

kurir.rs

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)