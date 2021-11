OD SAMOG POČETKA JE LUDA ZA DAVIDOM, SA DEJANOM JE BILA IZ INATA?! Dalilina sestra otkrila ŠOK TAJNU, ovo je bio njen plan!

Dalila Dragojević šokirala je naciju surovim odnosom prema mužu Dejanu Dragojeviću, a njena sestra, koja nije želela da otkriva ime javno, tvrdi da ona muža nikada nije ni volela i da je sve bila bolesna laž koju zna cela familija Mujić.

foto: Printscreen/ TV Pink

– Dalila me je jako razočarala, familija neće da čuje za nju, otac i majka od sramote ne smeju iz kuće da izađu. Ceo njen brak sa Dejanom je laž, on nije njen tip muškarca, htela je da ima potrčka koji će je gledati kao boginju, ispunjavati sv njene želje, pomagati na sve moguće naćine i raditi šta ona kaže. Ali sad joj je dosadio, žao mi je Dejana, on je obmanut iskorišćen, iscedila krpu i bacila na centrifugu. Nikad se ne bih oglasila, ali jače je od mene. Ona ga tera u smrt i ludilo i zato neću da ćutim - započela je navodno Dalilina sestra za "Svet", pa nastavila:

- Od samog starta njoj se sviđao David, još dok su bili u "Parovima", odlepila je za njim, na svaki mogući način je pokušavala da mu se približi i to mu jasno stavljala do znanja. On je započeo vezu sa Aleksandrom i Dalila je izgorela od ljubomore, zato se kasnije konstantno svađala sa Subotićkom i vređala je. Kada je ušao Dejan započela je vezu sa njim iz inata, a kasnije je želela da dokaže da je njihova ljubav veća od one koju imaju David i Aleksandra. Ma to je bolest. Nije mogla da bude na porodičnim okupljanjima porodice Dragojević, pa ga je zavadila sa svima, podmuklo je to uradila. Ni na venčanje sa Dejanom ih nije pozvala, bilo joj je teško da gleda Davida. To je ono što David govori da svašta zna, ali neće da kaže zbog brata. Svedoci njene zaljubljenosti bile su Miljana Kulić i Vesna Rivas koje su u više navrata pričale da je odlepila za Davidom i da je to lično njima priznala. Ona Dejana nikad nije volela - priča sestra za gorenavedeeni list i dodaje:

foto: Prinstcreen/Magazin In

- Nije ona stvarno odlepila za Filipom Carem kao što svi misle, on joj je samo beg od Dejana. Gledala je kako da ga povredi na najgori mogući način i mislila da će je ulaskom u drugu vezu zamrzeti. On je dokazao kakav je čovek i da je i dalje voli, a nju to užasno boli. Jede se što je ona najgora, a on je u očima ljudi žrtva i dobar muž. Car joj je samo karta za izlazak iz braka.

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs/I.B/Svet

Bonus video:

00:22 Ana Bekuta kod Rajkovića na slavlju