CAR ĆE UBRZO POSTATI FIKRET MUJIĆ, ONA JE POKVARENA I ZLA! Biljana se oglasila nakon HAOSA Dalile i Dejana, nije štedela SNAJKU!

Dalila Dragojević tokom podele budžeta žestoko su sukobila sa još uvek zakonitim suprugom Dejanom, a tom prilikom potkačila je i njegovu porodicu.

Naime, Dalila je tokom rasprave sa Dejanom istakla da je prezime Dragojević ukaljano mnogo pre njenog odnosa sa Filipom Carem, a povodom čitave situacije za Pink.rs oglasila se Dejanova majka, Biljana Dragojević.

foto: Printscreen/Pink

- Videla sam da je gorelo, da su se svađali. Ne znam šta bih rekla, ona samo želi sebe da opravda. Ne znam da li je aludirala na mene, ona ne zna ništa u vezi mene, niti smo ona i ja ispijale kafe i pričale nešto da bi ona bilo šta mogla da zna - počela je Biljana.

Dalila je pored toga istakla da se Dejan prodao za dva džaka stvari, i da je ona na njegovom mestu, sve te stvari koje je dobio od Davida bi bacila.

- Pa ne može da se proda rođenom bratu! Brat mu je poslao stvari što je najnormalnije, ja volim što je on tako reagovao. Verovatno mu dolazi u svest da je ipak porodica neko ko je uvek tu i za njega. Pretpostavljam da mu je sad malo lakše i da mu je svanulo. U principu ne znam šta se sve događalo, usput sam propratila klipove - ističe Biljana.

foto: Printscreen

Daliline komentare da joj se strast sa Dejanom u braku ugasila i da jedva čeka ponovni intimni odnos sa Carem, Dejanova majka komentariše kao krajnji bezobrazlik.

- To je jako pokvareno i podlo, tako pričati za nekog... Ja sam i dalje Dragojević iako suprug i ja već devet godina ne živimo zajedno, ja sam zbog moje dece ostala Dragojević i u dobrim smo odnosima. Ne znam na šta ona aludira. Nadam se da će Dejan malo spustiti loptu posle ovoga kada je porodica u pitanju. Ona je zaista kriva za naše porodične odnose, i te kako je zakuvavala. Sve scenarije sa Carem koje gledamo, sve je isto bilo i sa Dejanom, samo što je Dejan drugačijeg karaktera nego Car. Dejan nije hteo da se svađa i da ima konflikt. Bio je slepo zaljubljeni klinac, Car je 10 godina stariji nego Dejan kad je ušao u vezu sa Dalilom. Deset godina za muškarca što se tiče zrelosti i te kako znači - kaže Dejanova majka, pa dodaje:

- Car se još uvek gica, ali ona njega na tihoj vatri kuva, kuva, kuva, dok ga ne skuva. To će biti ako ostanu zajedno i ako izađu napolje zajedno, on će brzo postati Fikret Mujić, kako ga već nazivaju. Mada možda će on isplivati i neće dozvoliti, jer ipak je malo stariji nego što je Dejan bio. Više je prošao nego Dejan sa dvadeset - dodala je Dejanova majka.

Dalila je Dejanu dodelila mali budžet, a tom prilikom istakla je da je Dejan imao masku na Zadrugoviziji, iako nije bio maskiran za razliku od drugih, i da su njegove suze teška prevara.

- Dejanu je teško sve vreme otkako je frka krenula. To su iskrene emocije, iz srca. Ne mislim da je imao masku, dobijam milione poruka, telefon mi je pun podrške i što se tiče i njega i mene, nadam se da će Dejan doći sebi, a Dalila samo pokazuje svoje pravo lice - zaključila je ona.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:08 DARA ZAPALILA U DUBAI, UŽIVA ZA SVE PARE: Pevačica se pohvalila POGLEDOM od kog staje dah, i raskošnom TRPEZOM u hotelu! (VIDEO)