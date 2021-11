VIDEO SAM DA JE DEVOJKA LAKOG MORALA I LOŠ ČOVEK! Car nikad žešće opleo po Dalili, otkrio da li će joj dati još jednu šansu! VIDEO

Filip Car je prišao Marku Đedoviću i otvorio mu dušu o novonastaloj situaciji sa Dalilom Dragojević.

- Ona je prva z*jebala - rekao je Car.

- Morate razgovarati, ovo nikuka ne vodi. Viki prošla tamo, a Osmakčić ustaje i odlazi - dodao je Đedović.

foto: Pritnscreen

- Nema priče. Ne želim pričati. Nije to taj odnos, zato sam to jutros raskrstio. Mogu ja biti zaljubljen i boriti se ali nije to to. Tužna si, pa srećna, stalno neka promena raspoloženja, ne mogu ja to. Nemam 16 godina, da radi neke stvari iza leđa. Ima tu mnogih stvari, i negativih za Karića. I ti spominješ tog dečka bivšeg, daješ mu legitimno pravo da dođe, sve ja čujem, sve kapiram - govorio je Car.

- Ja samo pokažem da ono što hoću mogu. Ja zaljubljenost i voljenje znaš kada sam prevazišao, kada sam video da mogu bez majke i sestre koje su ceo život uz mene. Ostavila si muža jer si se zaljubila u mene, pa se smeškaš ljudima... - nastavio je Filip.

- Ma kakva z*jebancija - prekinuo je Marko.

- Nisam napravio grešku ni jednu danas, a meni indirektno praviš problem, hoće da skačim na njega (Marka Omakčića). Stani malo, juče joj puno srce kad sam prozivao Dejana, stani malo. Sa mnom sve može, ali ako vidim da si k*rva ili loš čovek, da si kvarna, pa neće moći. Sad ćeš videti kakav sam - nastavljao je Car.

foto: Pritnscreen

- To je i meni bilo strašno. Gledaj šta ste sinoć uradili, najgori ste na svetu. Šta ste sve uradili, još da ga tučete, je*em mu mater - rekao je Đedović.Rekao sam joj da moramo da imamo neki kompromis, ona počela da divlja. Ti nisi ni sa prijateljima dobra, tiu želiš samo da ti se priča ono što želiš da čuješ. Ja nisam slatkorečiv, ja govorim samo ono što vidim. To možeš raditi njemu jer si sa njim počela kad je imao 21 godinu, ja imam 29 - žalio se Car.

- Nikome ove budalaštine nisu dobro donele - dodao je Đedović.

foto: Pritnscreen

- Već vidim da će teško biti izboriti se sa njom. Jutros raskinem, ona kao tužna na gliseru, a onda obrt, srećna i vesela, ma daj molim te. Mogao sam u ovoj sezoni da radim šta želim, ipak imam nekog iskustva. Mogao sam i sa Čaprićevom, ili da čekam Maju. Ona je mogla samo dve stvari, ili da bude lojalna svom mužu ili da bude sa mnom, a ja sam mogao sve. Još da me je*eš. Ne zanima me priča sa njom a kamoli svađa, ovo sa Osmakčićem me ne dotiče uopš'te, veruj mi. Ako nisam u pravu dokaži u narednih osam meseci da je tako. Ona je loš čovek, pa je loš čovek, da je kvarna, kvarna je. Ja ne mogu da spavam, ali ne zbog nje, nego zbog Dejana. Pitao sam Mikija da li sam nešto pogrešio, znam da nešto nije u redu, a ona spava bez problema - nastavljao je Car.

Kurir.rs/I.B.

