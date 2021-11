CAR SE POŽALIO DEJANU NA DALILU! Šok obrt u Zadruzi: Priznao da nije mogao da spava posle SVAĐE, a evo šta mu je Dragojević rekao

Filip Car došao je u pušionicu da popuši cigaretu, gde je već uveliko sedeo Dejan Dragojević. Bez problema mu se i požalio na bivšu ženu, a njegovu bivšu devojku Dalilu.

- Terate inat? - rekla je Simova.

- Ne teram inate tako, ja se ne sprdam - smeškao se Car.

foto: Pritnscreen

- Oni se sprdaju, znaš šta rade Marko i Dalila? - nasmejala se Viki.

- Ne teram inate tako, ja kad se sprdam onda boli. Jutros sam joj rekao, ja neću zbog sebe više. Nisam srećan, razumeš? Ne može me ništa rastužiti, ne zbog njega, nego ona i ja ne funckionišemo. Ti mi nisi nikakav problem, ja sa tobom mogu biti ovakav ili onakav, mogu biti prijatelj. Sinoć nisam spavao ne zbog nje, nego zato što sam prema tebi zgrešio. Nisam bio okej - govorio je Car.

- Rekao je da mu je mnogo krivo što ste se onako posvađali. Ne treba vas dvojica da se svađate. Ne želim da se tučete - dobacila je Tara.

foto: Pritnscreen

- Ne bih mu rekao ružnu reč rekao da me nije uvredio, za stolom si me već uvredio. Ja sam njemu rekao sinove anarhije, a on meni krompir u kaputu. To je kao da ja njemu kažem Tajson a on meni pi*ko, počeo me čovek je*ati. Nemam ja problem sa njim, ja da sam na njegovom mestu planirao bih kako da me ubije- smejao se Car.

- Ona, moj odnos sa njom, neka uzdrma on, nekad neko drugi, kad neko drugi ne uzdrma, uzdrmamo ga mi. Ja ne gubim vreme, ja odmah odem, ne čekam godinu, dve tri...Možda pričam ovako sada možda bude sve okej, ali... - nastavio je Filip.

- Možda prođe dve tri godine, pa ti se desi isto što i meni, videćemo, vreme će pokazati - rekao je Dejan i otišao.

Kurir.rs/I.B.

