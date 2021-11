DALILA DOŽIVELA EMOTIVNI SLOM! Najradije bi da NAPUSTI ZADRUGU, smatra da nije OVO zaslužila od MUŽA I LJUBAVNIKA! Plače kao KIŠA

Dalila Dragojević se sve vreme žalila Matoroj i zadrugarima na situaciju od sinoć koju je imala sa suprugom Dejanom i dečkom Filipom Carem.

- Ja sam ovo zaslužila, šta sam mislila da će da mi bude bolje, da sam ovo zaslužila - govorila je Dalila.

- Ništa nije vredno tvojih suza, ja sam to shvatila na teži način - rekla je Irma.

- Imam ja voljene ljude, a zaljubila sam se, a on mi je zamerio što nisam njega navela među voljenim osobama, pa se naljutio priča kako sam ja rijaliti igrač, on je izgubio kompas, i ja kažem da ću da mu pomognem da vrati kompas, i da nisam sa njim, a on mi kaže da samo ja ne lomim nešto. Prebacio mi što sam ostala na Mićinoj igri istine, pa Karića i Zadrugu 3, pa da li mi se on sviđa, meni nije jasno. Zamerio mi što mi je Karić dao čokoladicu.

- Nisam ja ovo zaslužila, meni nije jasno što se on tako ponaša prema meni - govorila je Dalila o Caru, pa komentarisla Dejana:

- Pitam ga ja sinoć jesam li ja loša, jesam li laka, pet godina sam mu dala, a on meni tako. Čemu to, bude u meni ono što ne želim da budem - rekla je Dalila.

- Moraš da se digneš, je*i ga tako je moralo. Filip je sada tvoj dečko ja nemam ništa protvi njega, ali ja sam uivek na tvojoj strani, morađ da gledaš sebe - rekla je Matora.

U jednom momentu je pored njih prošao Car koji nije pogeldao Dalilu i ona je briznula u plač.

- Ona stara Dalila bu bila takva, ali ona nova ne - rekla je Matora.

- Nemam snage više, ide mi se kući - plakala je Dalila.

- Moraš i možeš - dodala je Matora dok ju je tešila.

