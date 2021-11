TARA SE TOPI U DEJANOVOM ZAGRLJAJU! SIMOVA OLEPILA ZA DRAGOJEVIĆEM: On je oličenje savršenog muškarca kao moj BIVŠI VERENIK!

Dejan Dragojević i Tara Simov uživali su u zajedničkom provođenju vremena. Tara se ušupkala kod Dejana, a on ju je prigrlio.

Tara je uživala u pažnji koju dobija od Dejana, a osmeh nije skidala sa lica.

Iako je Dragojević istakao da zbog svega što se desilo sa Dalilom Dragojević, još uvek nije spreman za novu vezu, ostaje da ispratimo da li će Tari poći za rukom da osvoji njegovo srce.

Dejan je dobio pitanje vezano za njegov odnos sa Tarom i Marijanom.

- Dejane, koja ti je drža, Tara ili Marijana? - glasilo je pitanje.

- Drage su mi obe, ali Tara je neko ko je bio uz mene i bila je tu od njenog ulaska, savetovala me je. Mi koji smo tu non-stop, kad su krenuli problemi, našla se pri ruca. Ne mogu da kažem da mi Marijana nije draga - rekao je on.

- Ja to već znam. Pitala sam kako to da se druži sa mojom dušmankom podjednako koliko i sa mnom. On je oličenje savršenog muškarca, uporedila sam ga sa bivšim verenikom - dodala je Tara.

Kurir.rs/K.Đ.

