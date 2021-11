ZA NJEGA KAŽU DA JE BIVŠI DEČKO MILICE VESELINOVIĆ! Stigao u studio sa NJENOM majkom i MINOM VRBAŠKI: Ovako je protekao RAZGOVOR!

Minu Vrbaški, majka Milice Veselinović Ana i Igor koga u Zadruzi pominju kao bivšeg dečka Milice Veselinović došli su u studio u Šimanovcima.

Igor je progovorio o vezi sa Milicom.

- Te veze nije bilo, Milica i on su se upoznali u Beogradu. Istog dana smo se Milica i ja upoznali sa njim. Moguće da je bilo varnica - rekla je Ana.

- Reci ono što si meni danas rekao - ubacila se Mina.

- Mi nismo bili u vezi, ona je mislila ako se meni dodvorava, nešto je spominjala u karantinu. Mi smo sedeli i pili kafu, ja sam joj rekao da ne da nikome da je truje... Da uđe, razmišlja sama... Mi nismo uopšte bili u vezi. Ništa nismo radili - rekao je Noris.

- Mama je bila sve vreme sa njima - ubacila se Ana.

- Ja ću da pročitam jedan delić poruke. On joj je bio karta za prolaz, pa se šlihtala da bi se dodvorila - istakla je Mina.

- Treća osoba je rekla Milici i njemu da se muvaju, nije bila Miličina izmišljotina. A dalje šta je bilo u karantinu, ne znam - istakla je Veselinovićka.

- Ja sam Belom rekao da proveri sve, da li je ona okej, i ona je tamo njemu rekla da smo mi u vezi. A dogovor nije bio takav. Nije bilo baš tako... Ja nisam ušao u Zadrugu - dodao je Noris.

- Ali kad smo bili na kafi, ti nisi znao da nećeš da uđeš. Mislio si da ćeš da uđeš za nedelju, dve. Mislila je da ulazite u isto vreme - istakla je Ana.

- Ja jako dobro znam ko je treća osoba. To nije neki dogovor, nego je ona htela da se uhvati za to da bi ušla, a da je ušao i on, ona bi ga šutnula. Ona je mlada, ja sam imala 17 godina, isto sam razmišljala u nekim situacija. Od toliko dugo gledanja rijalitija, čovek poželi da uradi nešto isto... Mensur nikome ne veruje, ja znam njegov mozak. Veruj mi, on je sa njom najviše iz inata. Da su svi za to, odavno bi je šutnuo. Ja ne znam šta se sa njim dešava, žao mi ga je. Njegov najbolji drugar mi piše, ne može da veruje da on dozvoljava da ga ona toliko ponižava - govorila je Mina.

