CARU JE STALO DO MENE, ON ME VOLI! Maja otvoreno o INTIMI sa Filipom, opela po suparnici Dalili, pa spomenula i Janjuša! (VIDEO)

Maja Marinković je pre početka intervjua poručila pesmu svojoj suparnici koja glasi: "Zakuni se u kurvu", a onda otkrila sve o intimnim odnosa sa Carem.

- Je li misliš da ćeš i ti bolje proći od svih Carevih devojaka obzirom da si mu oprostila prevaru za dan - glasilo je pitanja.

- Moje iskreno mišljenje je da ne nosim nikakav greh zbog postupaka. Nikoga nisam povredila. Prešla sam preko tih stvari, Šta je on uradio zbog te osobe, ali ako je posle pet sati ušao u odnos sa mnom znači da mu je stalo do mene. Kroz njegov odnos sa drugim devojkama sam videla da me voli, ja smatram da nikome ništa nisam oduzela. One su se umešale u naš odnos. Najbolje je da on odgovori na neke stvari. Svakako se to desilo. Na samom ulasku sam videla kako stoje stvari. Desilo se to u radionici - pričala je Maja.

- Car ti je sinoć ljubomorisao na Janjuša - prokomentarisao je Bane.

- Nisam ostavila nikakav prostor da nešto može da se desi. Ono što je bilo bilo je, više me ne interesuju ti odnosi. Marijana je bila tu i videla je sve. Janjuš nije ravnodušan ali to nije moja stvar.

- Da li si terala inat Caru sa Janušem ili obrnuto - pitao je Đedović.

- Ne, ja sam samo htela da vidim da li je to iskreno ili ne. Dođem ovde i neke stvari su krenule da se vraćaju. Zna i Miki da sam rekla za hotel. Car nema problem sa tim odnosom, ne zanima me više posle nekih situacija - ispričala je Maja.

- Neki zadrugari su rekli da si postila napolju i da si sada ušla se omrsiš sa svojim dečkom - zaključio je Bane.

