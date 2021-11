TVOJ OTAC JE REKAO DA BUDEM UZ DEJANA! Maja UNIŠTILA Dalilu: Vratila sam Cara za 5 SATI, ĆUTI I GLEDAJ U STO! Brini o MUŽU!

Dalila Dragojević, Maja Marinković i Filip Car imali su priliku da odgovara na pitanja publike.

foto: Printscreen/Pink

- Dalila, kakav je osećaj biti odbačen od ljubavnika? - glasilo je pitanje.

- Ja ne smatram da je on meni bio ljubavnik, niti smatram da sam odbačena, nego sam izigrana, izdata, prodata, tako sam se osećala. Možda sam negde u dubini duše mogla da znam da će doći do pomirenja, ali ne da će se dogoditi brzinom svetlosti. Već smo uveliko pričali o tome, sve ide na njegovu sramotu, ja sam uradila šta sam uradila. Po svom mišljenju sam izabrala najbolje, a to mi se obilo o glavu - rekla je Dalila.

- Kažeš Maji da ideš da pereš zube, a gledaš u pušionicu gde je Dalila - bilo je naredno pitanje za Filipa Cara.

foto: Printscreen/Pink

- Oprao sam zube, čuo osmeh, pogledao sam tamo i izašao napolje. Pokušavam da objasnim Maji i rešavao sam neke smunje i po mom pitanju. Mislim da bi između mene i Maje situacija trebala biti jasna, mogli smo da idemo drugim putevima, o odabrali smo ovaj. ne bi trebali da gledamo ko gde gleda. Jutros se na provokacije nisam odazivao i obazirao ne smatram da je to neki problem - govorio je on.

- Što se tiče ovoga rekao mi je Filip čim je došao za provokacije. Jutros sam prolazila, videla sam, to je nemoć. Stavljena je maska i to je neiskrena rekacija, svi znamo kako bismo se osećali. Sve dok se ne osetim ugroženo, ljudi znaju kako reagujem. Budem li osetila provokaciju koja mi se ne bude svidela - rekla je Maja.

- Ima li podliji način od ovoga? - pitala je Dalila.

- Postoji, ti koja si se ku*vala na pola metra od svog muža. Treba da ćutiš i gledaš u svoj sto - rekla je Marinkovićeva.

- Ogavni ste - istakla je Dragojevićka.

- Žrtva da budeš ne možeš za tri života. Pojedini ljudi ne znaju, ali ja znam. Ti si toliko omražena, da je to katastrofa - dodala je Maja.

- Što se plašiš za mene? - pitala je Dalila.

- Tvoj tata je mene pozdravio i rekao da treba da budem uz Dejana - otkrila je Maja.

foto: Printscreen/Pink

- Moj otac? - upitala je ona.

- Ja ne kažem da sam moralna, slobodna sam i mogu da radim šta hoću - nastavila je Maja.

- Ne znaš šta pričaš i koga želiš, koga voliš, koga gledaš. Prestani da pratiš šta ja radim, ako si sigurna u svoju ljubav nemoj da ti pretnja bude omražena osoba - rekla je Dalila.

- Ja sam tebi dokazala da mogu svog dečka da vratim za pet sati. Nemoj ti da se brineš, trebalo je da brineš gde ti je muž, a ne gde ti je švaler - odbrusila je Marinkovićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Ja i ona da se povučemo u rupu, a ti i ja se nismo povlačili - ubacio se Car.

- Ti i ja smo bili zaljubljeni, a ja smatram da vi niste zaljubljeni, nego da terate inate - dodala je Dalila.

- Nisam mogao da verujem kad sam video da za čoveka sa kojim si bila pet godina nemaš gram empatije i emocija. je l' sam ti držao predavanje svaki dan i kako su završila? - nastavio je Filip.

- Tvoja nemoć je što si ostavljena i to te boli. Pored muža ti je mesto - rekla je Maja.

Kurir.rs/S.M.

