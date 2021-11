MILJANA KULIĆ OSULA RAFALNU PALJBU PO MAJI, CARU I DALILI! A onda se obratila porodici Dragojević i izazvala RUSVAJ u Beloj kući!

Ovonedeljni vođa Marko Janjušević Janjuš je za ovonedeljne potrčke izabrao svoju bivšu devojku Maju Marinković i njegovog nekadašnjeg prijatelja Filipa Cara.

Sledeći zadrugar koji je započeo svoje izlaganje o večerašnjim nominacijama je Miljana Kulić:

- Što se tiče braka Dejana i Dalile, oni su govorili da je to velika ljubav, a ja sam videla da tu nema ljubavi. Dalila je izgubila strast. Smatram da porodica Dragojević treba da stavi tvoju sliku u svoj dom, on treba da slavi dan kada je počeo da slavi dan kada si započeo odnos sa Dalilom. Nije to lepo što si uradio Filipe, dve strane su potrebne, jasno se vidi slika. Ja bih ga vređala najstrašnije. Dejan je razbio vrata iz nemoći jer mu glava govori jedno, a razum drugo. Uvek sam govorila da je Filip dobar prijatelj, ali više te odnose ne smatram zdravo za gotovo - započela je Miljana.

- Smatram da je Maja dobar čovek ima najbojlju dušu od skoro svih zadrugari, emotivno je nestabilna. Dozvolila je da bude tuđa sreća. Treba da se opameti, nemoj da dozvoliš da se neko izgra sa tobom. Da je bila trudna ovde, bilo bi drugačije, a napolju je drugačije. Na tebi se prelomilo. Sa Filipom si dokazala da si došla po svoje, da li si odlučila da više ne budeš polesna ili se foliraš. Znam kakva si kada voliš. Sada mi nisi jasna. Dalila je bacala narodu prašinu u oči. Maju ću da ostavim, samo da ne bude onakva kakva je bila. Filipa ću da pošaljem u izolaciju - ispričala je potrešena Miljana Kulić.

