UNIŠTILA JE SEBI ŽIVOT, NOSIĆE PEČAT DO KRAJA: Miki o vezi Dalile i Cara, Filip pobesneo na Mujićevu: NEĆU DA TI BUDEM DEČKO!

Miki Đuričić ustao je za crnim stolom i izneo svoj stav o vezi Dalile Dragojević i Filipa Cara.

- Pozdrav za sve. Što se tiče Maje, nisam simpatizer njenog lika i dela, ali nikad od nje nisam dobio ruč. Šta god radila, to nije moja stvar i uvek će od mene dobiti dobronameran savet. Što se tiče gospodina... - započeo je Miki.

-Ne znam šta nije jasno, neću da ti budem dečko! - Car je dobacivao Dalili.

- Naravno da nećeš - rekla je Dragojevićka.

- Čovek da je slušao mene ne bi imao ni jedan od ovih problema, ne bi bio sa Dalilom, ne bi pio alkohol. Služio sam da slušam njegove monologe i pravdanja, ako neko za sebe kaže da je najgori onda ne razmišlja o mišljenjima drugih. Ne misli da je najgori ali se tako predstavlja. Neću da se mešam u njegove gluposti, ja volim njega kad se šali i zeza. Ovaj Filip mi se ne dopada, nikad me nije poslušao kada je tražio savet. Na neki način ja ne bih bio u rijalitiju da se on nije muvao sa Dalilom, to je bila moja jedina aktivnost. Sada možemo da budemo dobri i da pričamo ali o nekim lepim temama... Uvek sam ga podržavao, šta god napravio, kad je ulazio u vezu sa udatom ženom, kada je vređao, kada je raskidao... On je čovek koji ne prihvata kritiku, sa njim ne može da se razgovara. Meni je mozak prokuvao od svega. Ja sam neko ko napolju ima život, jako lep i stvarno nemam nameru da se bavim ovdse tuđim. Razmišljaj dečko o sebi, radi na sebi, uopšte nisi lagan. Poradi na sebi jer te itekako pogađaju reči drugih - rekao je Đuričić.

- Polako, postaću ja imun, znam da sam u rovu - dobacio je Car.

- Treba da gleda sebe. Sa Majom nemam neku komunikaciju, ali je meni okej. Zna da ću za njega biti uvek tu - rekao je Đuričić.

- Nisam slušao Miki, nisam slušao nikoga. Pametniiji si od mene i namazaniji - dobacio je Filip.

- Mene ne zanima šta ti imaš sa drugima, ja gledam samo naš odnos. Ne možeš se tako ponašati, imaš stvari gde si se ogrešio o nju. Poslednji put komentarišem tu temu, ali meni je njihova veza ličila na cirkus, svađe i psovke, ili poštuješ ženu ili ne. Ta veza nije imala budućnost. Dalila je meni bila možda jedna od najnesimpatičnijih ovde, ali na kraju ona će svoj pečat nositi ceo život. Povredila je svoju porodicu, Dejana, obeležila je svoj život i uništila ga. Želim svima sreću, da nam bude lepo, ova nas je tema sve ubila na neki način. Meni je mučno gledati sve ovo. Šta god da se desi, ja to proživljavam iako nikada te ljude napolju neću videti, takav sam. Neka gleda sebe i neka radi na sebi, neka ne misli na to šta drugi misle i osećaju, neka ne žali ako nešto uradi - nastavio je Miki.

- Ova žena se rešila braka u kome je bila u okovima, a ja sam sebi stavio bedu na vrat i meni je žao mene - dodao je Car.

