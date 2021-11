BUDALETINO, KAKVA KAPIJA, IDI BACI BOMBU U ŠEPAK! Miki podržao Dejana i uništio DALILU i CARA: Izlupali sve, a POMIRIĆE SE! VIDEO

Miki Đuričić govorio je o Dalili Dragojević i Filipu Caru, koje je do skoro podržavao u njihovoj vezi, a komentarisao je i Dejana Dragojevića.

- Oteo mu ženu, je*e mu ženu, još da se potučete, ova se vratila, bije se kao nešto, ali tu će Car najebati. A on bolji od oboje njih, imaš ljude koji rade loše stvari iz inata, nije on kvaran ali nije normalan, on iz inata to radi. Krenuo to da radi, ali ne vredi ne možeš sa njom. Dejan bolje da bude sa Đoletom Vipom nego sa Marijanom, gde ćeš sa njom u pi*ku materinu, je li to izbor za tebe. Hpće da pravi kapiju u Šepku, idi baci bombu tamo, budaletino. Sa Marijanom da se smuva, otkud to, jedino ako krene da ka*a sve što se nudi je okej - govorio je Miki.

- Do pre mesec dana je spavala sa mužem a sad spava sa dečkom, idi bre. Ovaj izlupao ceo hotel, posvađali se i sad će se pomiriti opet. Nisu oni isti. Ona uzela kurs za nokte,on ide za njom. Budaletina, bolje da je cepo tamo gde treba. On ušao ovde neće da se druži ni sa kim, došao ovde spreman, usta on pa ona, je*ali nam majku. Druže ja ih nikada nisam sreo, nemam tv. Ja se krećem baš i po Beogradu i po Novom Sadu, nikada ih nisam sreo, a nema koga ne znam - pričao je Đuričić.

