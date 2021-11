DEJANU SE NISU UGASILE SVE EMOCIJE PREMA DALILI! Dragojević POSLE SVEGA razmišlja o pomirenju sa bivšom, OVOM IZJAVOM šokirao sve!

Dejan Dragojević bio je naredni takmičar sa kojim je voditelj obavio intervju u Šiša baru. On je otvorio dušu o aktuelnoj situaciji sa Dalilom Dragojević i ostalim problemima, pa otkrio da li bi se pomirio sa njom.

- Kako se osećaš? - pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Loše se osećam, prokleta nedelja kad je sve krenulo da se dešava. Ta nedelja mi je mrtvilo psihičko, još kako se okitilo dvorište, vraćaju mi se uspomene na neke stvari. Problem je Dalila, nema većeg problema od toga. Najveći problem se desio sinoć, jutros i danas. Kad je vidim slomljenu, Sama je, svađa se sa svima u kući, Luks baca šminku, osećam se loše. Iako će to da zvuči kao da sam bolestan, ja nisam robot. Čovek sam, koliko god da je ona bila loša prema meni, bude mi žao. Danas je ležala, niko od prijatelja je nije probudio. Razmišljam, da li su sve one situacije vredele toga. Sama čitav dan, nema ni Matore. Pa onda situacije koje su bile, pokušavam sebe da motivišem za dalje. Ne mogu da objasnim, možda će me neko razumeti, možda ne - rekao je Dejan.

- Da li ta potreba da je i dalje zaštitiš, da li se ta potreba temelji na ljubavi prema njoj kao partnerki? - pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da. Nije se sve to ugasilo kod mene. Volim je, ali u smislu da je ostalo to nešto u meni, Pet godina nije malo, gradio sam to. Rekao sam da će mi najteže biti ako oni raskinu, a da ja nisam preboleo. Sad mi se budi griža savesti. Ovo je sve osim kalkulisanja, to ne može ništa da mi donese, niti odnese. Ja ne kalkulišem. Ja znam da će mi biti teško. Ne postoji opravdanje za sve što mi je radila, radila na moje oči sa njim, to su stvari za koje nema opravdanje. Kada bismo imali razgovor, zanimalo bi me kako je sve to mogla. Imao sam osećaj da je imala takvu mržnju prema meni. Kao da sam joj ja najveći neprijatelj - dodao je Dragojević.

- Kako je moguće posle svega što ti je uradila, da te i dalje boli što se ona oseća loše zbog svojih stvari? - pitao je Tanasijević.

- Ne mogu to da objasnim. Nisam robot, čovek sam. Znam da je sve odradila pogrešno, ja od svega toga nosim bol. Saosećam se, nemam pojma, ludim. Nisam je vređao kad mi je bilo najgore. Kažem kao vređanje, moja ličnost nije takva da joj sad do te mere uradim neke stvari. Da padne ne bih joj poverovao, ali opet mi je žao. Njoj nije bilo žao mene, bilo joj je svejedno, ali to je ona. Ne treba ljudi na osnovu njenog ponašanja da gledaju moje. Ja sam se nekako izvukao iz cele situacije - pričao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako si se izvukao, kad i dalje imaš tolike oscilacije? I dalje patiš ili želiš da se vidi da patiš toliko, kao što kažu neki zadrugari? - pitao je Darko.

- Videće se kroz vreme. Ja se nisam izdigao iznad situacije, ali sam uočio mnoge stvari. Uvideo sam brdo stvari. Svestan sam šta mi je uradila, kao i da se nije Maja sa Filipom, da bi se to nastavilo dalje. Kad se podvuče crta, ja sam na dobitku iz tog odnosa, gde je neko oskrnavio naš brak. Pretpostavljam da će se i pomiriti, gledam da sebe izvučem iz okova koje sam napravio sebi - dodao je Dragojević.

- Da li postoji mikro mogućnost da bi se ti pomirio sa Dalilom? - nastavio je Tanasijević.

- Ne, ne verujem - odgovorio je Dejan.

- Eto, ne, ne verujem. Mnogi zadrugari misle da ti nećeš da obaviš razgovor, jer se plašiš da bi se pomirio i tako izgubio podršku publike. Nisi tugovao tako zbog majke - rekao je Darko.

- E to bi bilo kalkulisanje. Ja kažem ne i ne verujem, ali opet ne znam šta može biti ovde. Ja sam doživeo nešto što niko nije. Znam da ljudi to misle, ali ja ne mogu da im objasnim da nisam čist. Znam da ona više žali za Filipom, nego sa mnom. Prema mami sam imao tugovanje, ali dešavalo se u nekom periodu i nije bio zajednički prostor. Nije bila tu da bih ja to mogao tako da doživim, sigurno bi bilo drugačije da bi bilo u zajedničkom prostoru. Ja sam osuđen ovde na ovaj prostor, na zadrugare, pitanja, snimke. To je sve ono što me šalta. Sastavilo me je ono što me je sastavilo, ludim. Vreme će pokazati kad se očistim od svega - dodao je Dragojević.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)