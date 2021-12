DALILA UZNEMIRENA DO BOLA, LIJE GORKE SUZE! Bivši muž Dejan je urnisao: Želudac mi se okrenuo kad sam video, to je BOLEST! (VIDEO)

Puštena je svađa Dalile Mujić i Filipa Cara u krevetu kada su se fizički obračunali.

Voditelj je potom dao reč Dejanu Dragojeviću.

foto: Printscreen

- Ovo je osoba sa kojom sam ja bio. On tebi piša po faci. Nije mi relano da ti ovo trpiš. Ja to ne bih trpeo nikada. Sve što on njoj govori, mene pogodi. jer je ona bila moja žena. Ja sam ponižen, ne zbog sebe, nego zbog nje. To je bolest, ne znam odakle hrabrosti da kaže takve reči - govorio je Dejan.

foto: Printscreen

- Hej, ja njoj ništa nisam rekao niti joj prilazio. Ona mene gleda, ne ja nju - vikao je Car.

foto: Printscreen

- Ona je moja žena, ja to ne mogu da slušam. Ko je*e cedevitu vašu, se*em vam se. Filip je ovo napravio zbog ljubomore prema Kariću. On je lik koji svakoj ribi da prave dete, ne interesuje njega devojka. Ona mora da uzdigne Dejana, pogubila si se totalno. Ja neću zaboraviti, meni se želudac okrenuo kada sam video ono ponižavanje i veđanje - rekao je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 DALILA, DEJAN I ALEKSANDRA UHVAĆENI ZAJEDNO: Subotićeva se druži sa bratom bivšeg dečka, a šuška se i da će svi zajedno u RIJALITI