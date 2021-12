SANI TRIK FX BEZ DLAKE NA JEZIKU POTKAČIO DALILU: A onda dao svoj sud o njenom braku sa Dejanom: Otimaju se za KADAR!

Sani Ibraimov se osvrnuo na učešće Dalile i Dejana Dragojevića, pa prokomentarisao njihov odnos u "Zadruzi 5".

- Neću previše da komentarišem, moram da pazim šta pričam, ali svi znaju da ja nisam bio dobar sa njom u "Zadruzi 3". Nećemo da se da se foliramo, ali oni su ozibiljni rijaliti igrači. To možda ljudi kraj malih ekrana ne kapiraju, ali ovo je unosan biznis. Pre deset godina kad kažeš "rijaliti igrač", to je bilo neko zezanje, ovo je sada unosan biznis koji pravi ozbiljne igrače. Ne ulazim u to da li je ta priča istina ili nije, ali mislim da su se zaneli u nekoj igri da naprave neku priču sa tim brakom, malo će da se ljujaju, malo se kao zezaju, ali koliko sam ja primetio, Dalila se baš zanela i ušla u priču sa Carem, i to se otrglo kontroli - zapaža bivši zadrugar u emisiji "Pitam za druga", pa nastavlja:

- Otišlo je sve "ćao, zdravo", međutim često ispada da se otimaju za kadar, ali svi vidimo koliko je Dejan smršao, to ne može da se isfolira, nema teorije i žao mi je zbog toga što se dešava, ali neke stvari ne mogu da razumem - priča Sani u neverici - zaključuje Sani Ibraimov.

