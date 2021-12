BLOKIRALA MI JE DRUGARICE I NIJE MI DALA DA IZAĐEM IZ STANA: Ša izgoreo nakon što je Tara poručila da je patološki ljubomoran!

Reper i bivši zadrugar Nenad Aleksić Ša prokomentarisao je današnje navode svoje bivše devojke Tare Simov da je tokom njihove veze bio patološki ljubomoran i tom prilikom ga uporedila sa Mensurom Ajdarpašićem.

Ša je ovo poprilično razbesnelo, te je za Pink otkrio do sada nepoznate detalje njihove veze, a osvrnuo se i na turbulentan raskid Tarinog bivšeg dečka Mateje Matijevića i Anđele Đuričić.

- Mislim da je bilo obrnuto u našoj vezi... Lako je da sa druge strane komentariše mene negativno i to non-stop, a meni su ruke vezane i ne mogu oči u oči da to demantujem... Ali 'ajde ovako ću. I sama zna da mi je blokirala 90 posto drugarica na Instagramu, ni sa jednom se nisam viđao, bukvalno provodio vreme u stanu, dok je ona mogla da se druži sa svima, da izlazi da se zeza, da ima 100 nekih drugara koji su "kao braća". Sad da li to govori da sam ja patološki ljubomoran ili... - odgovorio je Ša na Tarine prozivke i prokomentarisao raskid Mateje i Anđele, te otkrio da li su ga njih dvoje podsetili na Taru i njega.

- Čuo sam da je bio neki haos, ali nisam baš ispratio dešavanje. Ne mogu oni da podsećaju na nas to nikako, ni u kojem smislu.

