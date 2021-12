MITROVA BEZ DLAKE NA JEZIKU O MAJI I DALILI: Dve žene na jednog muškarca, OTIMAČINA! Pričali su o Edu i meni, a dešava se OVO!

Maja Marinković nedavno je ušla na velelepno imanje i svojim prisustvom izazvala razne haose u Beloj kući.

Nakon pomirenja sa Filipom Carem, njih dvoje su pod budnim okom javnosti. Prethodnog dana, došlo je do žestokog obračuna, kada je Maja nasrnula na njega i šokirala sve onim što mu je napravila na licu. Par sati kasnije, scenario se ponovio samo u drugoj režiji.

Dragana Mitar, Majina bliska drugarica, za Pink.rs je prokomentarisala ovaj incident, kao i odnose aktuelne četvorke na velelepnom imanju.

Kako bi prokomentarisala incident Maje i Cara, s obzirom na to da ste vas dve bliske drugarice i da je jako dobro poznaješ?

- Iskreno ne dopada mi se taj odnos, znam po sebi, ja sam imala tih tuča, ali baš ovako, nisam. Vidljive su povrede na njemu, ne dopada mi se to ni malo. Maja ne može da se iskontroliše, a sa tim ništa ne može da dobije, već samo radi loše po sebe, ali to je neka nemoć i strah da ne bude ostavljenja. Ne znam zašto je to tako, jer treba da bude sigurna u sebe, ali joj se ljulja samopouzdanje.

Smatraš li da ona i dalje voli Janjuša i sve ovo što radi sa Carem, je zapravo njemu iz inata?

- Janjuš jeste njena velika ljubav, ali samim tim što se sve to izdešavalo sa detetom, mislim da ima dozu mržnje prema njemu sada i da taj odnos nikada više ne može biti isti. Koliko je odgovorna Maja, toliko je i on, jer to ne može da se desi, zna se kako se deca prave. Nažalost, žene uvek u takvoj situaciji izvuku deblji kraj.

Poznato je da su Maja i Dalila delile istog momka, kako ranije tako i sada, koje su tvoje procene kada su njihovi odnosi u pitanju?

- Tačno, menjale su, otimačina, dve žene na jednog muškarca. Smatrala sam da neće biti sa Carem, s obzirom da je imala savete kako da se ponaša. Očigledno su je loše posavetovali, ono što je uradio njoj uradio je i Dalili, tako će i nekoj trećoj devojci, prosto je takav. Mislim da ne treba da bude ni sa Janjušem ni sa Carem, njoj treba neko treći. Što se tiče Dalile, njih dvoje sam srela napolju pre ulaska i delovali su sasvim okej, ali opet mi ne znamo šta se dešava u njigova četiri zida. Valjda je unutra sve to eskaliralo, pa je započela novu vezu. Možda je mislila da će uspeti da se izleči od prethodnog partnera, po principu 'klin se klinom izbija'. Moje mišljenje je da je trebala da ostane sama. Setimo se kako je taj isti Dejan prošle godine komentarisao ljude, a sada ti isti trče zarad malo kadra da ga teše, tako da mi se generalno on ne dopada, a još se i odrekao svoje porodice. Njih dvoje su isti, oboje loši. Može imati sto žena, ali jedna je majka. Nama su znali da komentarišu, da morališu i meni i Edi, a evo šta se sada desilo.

Šta možeš da otkriješ kada je tvoja i Edova ljubav u pitanju?

- Trudimo se ako nemamo šta da objavimo, nema nas. Kod nas se sve zna, malo se svađamo, ali to brzo prođe. Zajedno smo, živimo neki miran život. Eto probali smo malo rijaliti, videli šta i kako. Trudimo se da se ne eksponiramo previše, dogovor je da se malo povečemo iz svega, meni to prija. Sve je kako treba.

