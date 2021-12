GADI MI SE, SRAM GA BILO! Dalili preselo sve sa Carem, priznala da bi mu OPROSTILA S*KS sa Majom, ali preko ovog ne može da pređe!

Dalila Dragojević razgovarala ke sa Sanjom Grujić o ponašanju Filipa Cara koji je ostavio i trenutno je u vezi sa Majom Marinković.

- Je l' osećaš nešto još prema njemu - upitala je Sanja.

- Počinje da mi se gadi, da je on ostao dobar prema meni, da me je branio, a on je sve suprostno. On mi sinoć kaže da mene treba moj otac, i njegov otac i Bruno. Sram ga bilo - rekla je Dalila.

foto: Pritnscreen

- A ono kada je rekao kako bi ti njemu prešla preko svega - dodala je Sanja.

- Ma budala, ja sam rekla da je pao samo se*s možda bih prešla, ovako mi ne pada na pamet - dodala je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

