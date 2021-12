MAJA I CAR ŠOKIRALI IZJAVOM: Manje ih je BLAM da imaju odnose pred Janjušem, nego pred ostalim zadrugarima! Ukućani u NEVERICI!

Maja Marinković i Filip Car izjavili su da ih je manje blam odnosa pred Janjušem, nego pred ostalim zadrugarima.

- Koliko ti je jadno od 1 do 10 ovo što Maja radi u izolaciji ili si navikao posle jedne epizode sa Čorbom? - glasilo je pitanje.

- Navikao sam, stižu me polako sve te stvari koje sam radio, ali sam stvarno navikao, prošao sam kroz to. Očekivao sam i ne zanima me to, razmišljam o drugim stvarima koje mi se dešavaju - odgovorio je Janjuš.

- Mislim da je gore u sobi, kad ležim sa Majom i Janjuš ili drugi zadrugari prođu, nebitno da li smo intimni, jer ima mnogo ljudi, tu su i moje bivše - prokomentarisao je Car.

- Tačno, jer u sobi ima više Majinih bivših - dobacio je Đedović.

- Nije normalno da se ima se*s ispred bivših partnera - rekla je Tara.

- Ne mogu da slušam ova prose*avanja! Ti si imala se*s sa Ša, pa ti je Čorba bio tu - pravdala se Marinkovićeva.

- Ne možeš da porediš, ti si sa Janjušem bila dve godine - odgovorila joj je Tara.

- Zamisli da te tata vozi da se je*eš sa Čorbom, zamislite to - zgrožen je bio Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

