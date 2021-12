DALILI CAR ŠALJE MALE SIGNALE I TAJNE ZNAKOVE DA MAJA NE VIDI: Dragojevićka sve priznala, pa progovorila o POMIRENJU SA DEJANOM!

Dalila Dragojević otvorila je dušu Drvetu mudrosti i priznala svoja osećanja prema bivšima, Dejanu Dragojeviću i Filipu Caru.

- Sinoć si dobila teško pitanje, da biraš između Dejana i Cara? - navelo je Drvo.

- Rekla sam ni jedan, ali mi je Matora rekla da sam spomenula za sad. Dejana sam mnogo povredila i ne bi više bilo to, uvek bi mi prebacivao, ne bi to nikad bilo isto. Ne znam iskreno kako bih ja podnela da je meni on to uradio. Ne znam, uvek bih imala pomisao da je bio sa nekim drugim. Jeste me voleo i poštovao pet godina, nikad to neću osporiti, ali eto zaljubila sam se. Što se tiče Filipa, ni to ne bi bilo dobro, sve uvrede, pa taj raskid, pa emisija kod Ognjena... Ne bi to bilo dobro. Prao se, lagao, nije rekao kako smo se gledali...Sinoć se nešto desilo... Bila sam sa Sandijem, čekala sam red za kupatilo, a Car je dobacio, 'mogao bih ja tebi to u džep da uradim', naravno nasmejali smo se oboje. Na to je on rekao da bi mnogao da mi napravi neku cedevitu! Eto, posle ja budem ta koja navodno govori sve i svašta. On takve stvari radi mimo Maje... i kod Ognjena je dosta lagao, čak je i on video koliko nije iskren. Ne bih bila ni sa kim definitivno. Teško mi je iskreno, sinoć sam poželela da ga smirim i eto nisam, jer je njegov čopor bio sa njim. Oni njemu ne dozvoljavaju da misli svojom glavom, a ja to ne volim. Zato sam ja samo sa Matorom dobra, ona mi nikad nije govorila šta treba da radim, samo je tu da me podigne kada mi je teško... Smatram da Filip mnogo laže, da radi mnogo toga protiv sebe...Sinoć se ponovo umešao u moj konfikt sa Mihićem, nema potrebe... Neću da se opterećujem sa tim, smatram da je većinu stvari slagao... - govorila je Dragojevićka.

- Šta je sa tobom i sa tvojim emocijama? - pitalo je Drvo.

- Rekla sam da sam u njega najviše bila zaljubljena. Nikada nisam bila u situaciji da to neko muvanje bude toliko intenzivno i da traje mesec dana. Izugubljena sam totalno...Zavolela sam ga za kratko vreme... Prvi put je možda sinoć pričao o meni potpuno iskreno, kada je rekao da sam najpedantnija, kakva sam bila sa njim... Mislim da on ne sme ni da bude skroz iskren zbog Maje jer ona odmah skače. Jako sam povređena i ne razmišljam u pravcu da budem sa bilo kim u kući. Razne napade doživljavam... Sinoć me je Đedović toliko izvređao, a ništa mu nisam uradila, ljudi se sami odaju vrlo često. Najbolje je da sebe sredim u glavi, to je najpametnije. Bitno je da samo izađem odavde zdrava i normalna - odgovorila je.

