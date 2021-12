MOŽEŠ LI DA MI SREDIŠ, DAĆU TI 8.000 DINARA? Isplivala ŠOK prepiska, Zola krizirao, pa od Miljaninog druga TRAŽIO KOKAIN?!

Lazar Čolić Zola navodno je tražio drogu od prijatelja Miljane Kulić, a sada je navodno i isplivala šokantna prepiska.

U šokantnoj prepisci do koje je došao Informer vidi se kako di-džej iz Dervente navodno traži kokain od prijatelja svoje bivše devojke, priznaje mu da navodno krizira i moli da ga sačeka za novac!

"Nemam dinara. Je l' možeš da mi središ, daću ti do ponedeljka 8.000 dinara? Zapravo, do prvog", napisao je navodno Čolić, na šta mu je Miljanin prijatelj odgovorio da će mu ljudi od kojih nabavlja kokain odmah tražiti novac:

"Brate, iskreno, da imam svoje lično, nije problem. Ali meni odmah traže 60 evra. Nemam ništa svoje, veruj mi. Da imam ne bi bio problem".

Učesnik rijalitija je navodno insistirao da dobije drogu "na crtu".

"A jbg, reci im o kome se radi! Je l' problem tri dana?", napisao je navodno on, na šta mu je poznanik odgovorio da će se raspitati kod dilera.

Čolić je u međuvremenu pozajmio 8.000 dinara, navodno od Miljane i odmah se javio dileru. Naglasio mu je da prilikom primopredaje narkotika mora da mu vrati kusur!

"Požuri i ponesi 500 dinara da mi daš, pošto ti dajem 8.000 dinara. Požuri, brate, nervozan sam", rekao je navodno Zola i na svakih nekoliko sekundi pitao dokle je stigao.

"Izađi. Svima dajem 0,7 grama, a tebi 0,9 za tu cenu". Zatim je, pošto su se rastali, podsetio Čolića da mu već navodno duguje: "Nisi me ispoštovao. U minusu sam 20 evra"!

Ona je iznela šokantne tvrdnje o Maji Marinković i Marku Janjuševiću Janjušu.

- Jednom me je Zola udarao, šutirao, i to pesnicama u glavu, to moji roditelji ne znaju. Užas. Šutnuo me je bio dole. Išla sam u policiju. Kad se drogira onda je nasilan. Uzimala sam i ja kokain, i Janjuš i Maja. Ja sam samo malo. Ne mogu da prežalim što sam to uradila. Zola će uvek voleti alkohol i nedozvoljene supstance. Pitam se da li će iko normalan da mi priđe posle svega - zaključuje Miljana.

