VELIKA ISPOVEST DEJANA DRAGOJEVIĆA NAKON ŠTO JE OBAVIO RAZGOVOR SA DALILOM: Zaslužila je da joj pomognem, pa neka me ocrne svi!

Dejan Dragojević ušetao je u Rajski vrt i u razgovoru sa Drvetom ogolio je dušu o razgovoru sa svojom bivšoms suprugom Dalilom Dragojević i o celokupnoj situaciji u Beloj kući:

- Ma imali smo taj razgvor do jutra, pojma nemam šta da ti kažem. Nije prošlo mnogo vremena, ali ovde je vreme turbo. Situacije se menjaju iz minuta u minut. Kad je neki novi ulazak poremeti se sve, i energija i sve. Sve se tako brzo dešava, ali šta ću, funkcionišem onako kako se osećam u trenutku - rekao je Dejan.

Kako se sada osećaš Dejane zapravo - pitalo je Drvo.

- Osećam se lakše, u smislu, da sam rešio kako bi izgledao taj neki razgovor sa njom. Nisu mi se pokrenula neka osećanja, da mi naviru emocije, vidim da je njoj bilo lakše. Ona govori da ne može da izdrži. Pokušavam da joj dam neki savet, koliko god mogu u odnosu na ono što mi se dogodilo. Stojim ovde zahvaljujući tebi. Pokušavam da joj dam do znanja na sve to što se desilo i da se usmeri do kraja, kako god da bilo - rekao je Dejan

Malo su ti izbledele ljutnje prema Filipu - reklo je Drvo.

- Svaki put kad se setim okrene mi se želudac. Nekako čovek sam, vidim je kako propada, a ja ne mogu da je ostavim u ćošku. Ja ako mogu da pomognem, nek se lupa preko mojih leđa, nek pričaju da sam ''prešao'', ali će mi biti lakše ako vidim da joj je bolje kad je sama. Tog trenutka kad osetim da joj je potrebna pomoć, pomoći ću joj. Smatram da je zaslužila. Određene stvari i sve je to nekako čudno krenulo da se dešava, pa se sve to nekako brzo završilo. Ono što je ona uradila demanutje sve što pokušava. Smnatram da je u svađi sa Mihićem, zaslužila moju podršku, jer ne zaslužuje da skrenem pogled i ostavim je slomljenu. Uvek sam govorio da je tih pet godina bilo pet godina mog sazrevanja. Nisam ja izgubio sebe, krenuo nekom stranputicom, nego sam postao nekakva ličnost. Tih pet godina je bilo meni pet godina idealnih. Taj idealizam mi je ostavio sumnju u odnosu na ovo što je uradila. Naš brak je bio jedan od, kako da kažem...Kad sedimo u nekom društvom, svi su, ne zavideli, ali su imali takav nekei pogled. Smatram da je bio idealan, ali se srušio, pa sad svako na osnovu ovog kraja ima pravo da kaže šta hoće, ali je brak bio pet godina savršentstva. Da je bilo loše izašđao bih odmah, okrenuo bih se nekoj drugoj strani i bilo bi mi drago što je došao kraj, ali meni nije bilo krivo - rekao je Dejan.

Da li ti je neko od zadrugara zamerio što pomažeš Dalili - pitalo je Drvo.

- Mislim da nije niko, ali se oseti ta nekaenerigja u hodu i pogledi. Čekam večeras pretres pa da vidim, ali ko će zameriti, dešava nam se život. Menjao bih ovo za paradjz i paštetu i da sedim kući. Zašto bih ja sada okrenuo glavu pod nje zbog nekog ili nečijeg komentara? Da ostavim nekoga ko mi je valjao? Ne, nisam ja takav. To je dobra ili loša strana, da li se to razume ili ne, ni to me ne intresuje. Mislim da će mi zameriti i da će mi pominjati te situacije koje su bile. Okej, desilo se, ja niti zaboravljam, ali je ostavilo neke posledice. Pomoćiću joj, pa nek me osdui ceo crni sto - rekao je Dejan.

