SVAĐAJU SE KO DA SU U BRAKU! Dalila LILA SUZE zbog svađe sa bivišim, Dejan joj sve sasuo u lice: Pose**m ti se na tu LJUBAV

Dalila Dragojević završila je u suzama posle rasprave sa bivšim mužem Dejan Dragojević. Oni su se prvo raspravljali na kauču, a kad su izašli napolje nastala je prava svađa.

- Nedelja. 18:30, ja legao da spavam, budim se, tebe nema. Ti otišla da skuvaš kafu u sivim biciklističkim, hladno je bilo i imala si teksas jaknu. Vidim ja da si ti raspoložena, ja zaspao. Budim se, ti se presvlačiš. Posle sat vremena ulaziš sa njim na vrata i vičeš da sam smoren i ovakav i onakav. Šetala si sa njim. Vraćam se u kuću pravim nam da jedemo, tebe nema, ja te tražim. Ulazim u pab i govorim ti: ''Ajde da jedeš'', ti si tad već imala šifre sa njim. Ja sam tada slutio. Rekao sam ti da vrlo dobor znaš zašto ja ne razgovaram sa tobom, ti celi dan nisi provela sa mnom - rekao je Dejan.

foto: Pritnscreen

- Ti ćeš da mi pričaš šta sam ja radila? On je meni tada rekao da se zaljubio, da je spreman da me čeka osam meseci...Ja nisam dozvolila da mi se stavi ruka na koleno. Naš prvi dodir je bio kad je krenuo zadatak sa lisicama. Tada smo ušli, napravili krug. Dolazi ponedeljak, tad sam ustala i rekla sve kod Milana - rekla je Dalila.

- Cedevita je tada postojala i šifre - rekao je Dejan.

- Nisi ništa uradio po pitanju da me zaustaviš, tako da smo došli do zaključka da ti je priča odgovarala. Ti da si meni uradio tu stvar, bio bi mrtav ili ti ili ja. Ne se*i kakvo si poverenje imao kad si rekao da si primetio sve to - rekla je Dalila.

- Ti da si bila onakva kakva si trebala da budeš, drugačije bi bilo. Da l' bi ti prišla meni posle svega? Ne bi. Prišao sam ti i rekao ti ono za terasu, a ti dođeš i napušiš me. Sam sam sedeo tada. Spominjao sam ti kuću, da te ne oduva vetar, povetarac koji je dunuo iz Crkvenice i oduvao zgradu - rekao je Dejan.

- Ti ćeš mene oduvati. Imaćeš i ti grižnju savest kao što je i ja sada imam. Ja ovde više ne mogu da budem, ne mogu da se nosim sa ovim situacijama. Ti lažeš, lagao si večeras za stolom. Lažeš da ne bi bio ni sa kim, lažeš - rekla je Dalila.

Dalila Dragojević završila je u suzama, pa je otišla da ''ohladi'' glavu u dvorištu ispred izolacije. Tom prilikom došao je Dejan Dragojević, pa je usledila još jedna svađa:

Skloni se od mene, je l' si mi rekao sve što imaš - vikala je Dalila. Hoću da ti pomognem, nemoj samo da mafijaš i da praviš sra*a. Reci mi zbog čega bi ti sad izašla odavde. Kad imaš cilj i nešto hoćeš, znaš da do deset pričaš i da se svađaš, a kad treba sa mnom da rešiš, teraš me u pi**u materinu - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ja nemam tebi šta da kažem, meni je samo činjenica da treba da se pomirim sa onim što vidim - rekla je Dalila. - Sve si ovo ti napravila. Ne stavljam ja tebe u položaj da ne jedeš, nisam ti to ja uradio, ako te je neko voleo, ja sam te voleo. Ja kažem da imam emociju - rekao je Dejan.

- Lažeš, poenta je da lažeš - prodrala se Dalila. - Ja sa svakom imam komunikaciju. Skloniću se, ali ti nećeš biti više ološ prema meni - rekao je Dejan. - Ja sam ološ samo prema sebi - rekla je Dalila.

- Ne možeš isključiti tri meseca moje tuge, a tvoje sreće. Šta sam trebao da stojim u saksiji dok si ti prelazila preko najvećih uvreda? Moje dizanje u situaciji je bilo komunikacija sa svima, da ne bih ostao u ćošku u kom si me ostavila - rekao je Dejan.

- Ne voliš me, tako mi reci. Drukaš se sam - drala se Dalila. - Moja ljubav prema tebi je slabijeg intenziteta, ali je ima - rekao je Dejan.

- Pose**m ti se na to malo što je ostalo i na sve što ćeš imati - rekla je Dalila. - Sa mnom ćeš pričati civilizovano i normalno, a ne tamo gde si mafijala - rekao je Dejan.

- Ja nisam dete, imam 28 godina, mene ti budalom nećeš praviti - rekla je Dalila. - Ja sam rekao, ja da mogu da izađem iz cele ove situacije, ja bih izašao. Ti si rekla da ću ili ja izaći ili ti odavde - rekao je Dejan.

kurir.rs

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)