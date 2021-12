DALILA SE GUŠI U SUZAMA ZBOG DEJANA, IRMA OPLELA PO DRAGOJEVIĆU: Smeta mu tvoja sreća, njegov plan je bio da MU RODIŠ DETE! VIDEO

Irma Sejranić videla je Dalilu Dragojević kako plače i onda joj je prišla, pružila joj utehu i suočila je sa svojim viđenjem situacije:

- Zabrinula sam se i nemoj da plačeš. Kad padneš to je dokaz da si emotivna i da sa tobom neko emotivno manipuliše, to je ono što sam ti rekla. Nikad ti ja nisam mislila ništa loše - rekla je Irma.

- Sinoć kad sam bila srećna i prišla mu da pričam, on je meni rekao kao: ''Je l' si ti svesna da smo mi imali tek prvi razgovor'' - rekla je Dalila.

- Njemu smeta tvoja sreća. Kad si me napala u pušionici, iskoristili su priliku, i on i Đedović, da te napadnu. Ja sam blefirala. Pravili su lažne scene, on je tebi je**o mamu. Da si mu rodila dete, on je završio posao, ceo plan bi mu se ostvario. Imao bi priču i za roditelje i za sve. On je osedeo jer mu je propao plan. Ti si nosila ceo rijaliti na leđima, a bila si sama tamo. Tvoj napad na mene, ja znam čije je maslo bilo. Što sam ti oprostila? Znam tvoju suštinu. Mene je samo bolelo to što nisi zbog ovog šu**a pričala sa mnom. Malo uključi lgavu, shvatićeš jednog dana da sam ti ja najbolje od svih želela. Ti to znaš, samo te je*e ego da to priznaš. Da sam u ćošku tamo je**la bih ga ja uzduž i popreko. Nemoj da te neko hvata na lepe reči, on je kvaran i jako kvarno to radi. Ti si iskrena kao čovek, a on to koristi. Tebi je zbog njega krivo najviše, i to znam. Uvek sam bila iskreno uz tebe. Podnela sam to da mi udaraju na ego. Zamisli da si ceo život živela u zabludi - rekla je Irma.

- Meni ne može niko da kaže da me voli, a da njemu ne bude teško kad je i meni teško - rekla je Dalila.

- On tebe ne voli, to ti pričam ovde danima, on gleda samo svoje du*e - rekla je Irma.

- Meni su ti svi prilasci lažni - rekla je Dalila kroz suze.

