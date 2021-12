NAKON TUČE MAJE I CARA, OGLASIO SE TAKI: To je RIJALITI ŠOU! Otac podržava ćerku, a ne zna kako da preživi ULAZAK NJENOG BIVŠEG

Tokom sinoćnih "Nominacija" došlo je do žučne rasprave između Maje Marinković i Filipa Cara, koji je svoju devojku častio sočnim uvredama, te je u jednom momentu nazvao "k*rvom". Maja i Car su se u cik zore pobili.

foto: Printscreen/Pink

Tim povodom za Pink.rs oglasio se Majin otac, Radomir Taki Marinković, koji je šokiran Carevim ponašanjem, ali istakao da je verovatno sve rečeno u afektu.

Taki je na samom početku razgovara prokomentarisao nemilu situaciju, te istakao da takav rečnik ne priliči Filipu.

- To je sve rijaliti šou, mislim da je sve rečeno u afektu. Bilo šta da kažem sad ružno za njih dvoje, oni se pomire za dva sata, ja onda ispadam kontradiktoran. Maja je toliko učinila za njega, on ne bi trebalo takve stvari da joj kaže, on kod kuće ima i mamu i sestru koju toliko ceni i poštuje, kao i celi ženski rod. Plašio sam se da ne kaže neke stvari koje je svojevremeno pričao Sanji, Mini, Dalili... To je stvarno degutantno šta je on sve pričao. On nije loš momak, ali toiko ima taj ružan jezik prema devojkama, to je neverovatno - priča Taki, pa nastavlja:

foto: Printscreen

- Ja ne znam šta je on mislio, ali ja znam šta sam čuo i pročitao, bio sam budan do pola pet jutros... Vidim da je lupao, da je bio rasejan, ali mislim da je sve to urađeno i rečeno u afektu. Ali, ja uvek i kad želim nešto da komentarišem, upalim TV, oni se grle i ljube. Stvarno sam u nebranom grožđu, ali ću sutra kod Dušice Jakovljević u emisiji sve komentarisati, pokazaće mi sigurno neke klipove - otkriva Majin tata.

Kako će Bela kuća večeras biti bogatija za još jednog stanovnika, Milana Jankovića Čorbe, Marinković se dotakao svog "bivšeg zeta", pa otkrio šta misli o njegovom ulasku i kakav će odnos imati sa Majom.

- Čuo sam da ulazi Čorba. Ja nisam ni znao o čemu se radi, kakav je Majin odnos sa njim, dok ona to nije iznela u "Zadruzi". Da li je to bila neka priča, nije mi jasno baš to što su se videli mesec dana pre rijalitija. Maja je o tom dečku uvek sve najlepše pričala i uvek je potencirala za crnim stolom tokom prošle sezone da je Čorba sa njom raskinuo zbog pritiska oko cele te veze, nije mogao da izdrži taj teren, svi su ga napadali. Maja ima najlepše mišljenje o njemu, i ja sam ga upoznao, kao i njegovu bivšu devojku Teodoru, dečko je stvarno u najboljem redu - iskren je Taki, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Pink

- To će sad biti haos! Joj, ja stvarno ne znam kako ću sve ovo da preživim. Postavite se malo na moje mesto, te njihove svađe, jure se oko bazena... Nije mi baš svejedno, ni kad mi dete plače, voleo bih da je nasmejana, ali kapiram ja tu psihološku igru, Maja vrlo dobro zna gde je otišla i šta radi.

Na pitanje kog Majinog momka bi najviše voleo za zeta, Marinković je bio direktan.

Meni nijedan! Maja neka sama izabere koga će da dovede u kuću. Svi znate kakav smo nemili događaj imali sa Janjušem, sad ovo sa Carem ne znam šta se dešava. Ja sam Maju operisanu posle dva dana vozio da mu kupuje poklone, parfeme i svašta još nešto za rođendan. Maja je njega maksimalno ispoštovala, kad su mu svi okrenuli leđa, kad je ostao u Beogradu bez igde ikog, Maja mu je pružila sve što mu je trebalo. Mislim da nije korektan prema njoj, on zaboravlja neke stvari - zaključuje Taki.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem