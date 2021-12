BIVŠA DEVOJKA FILIPA CARA JE NOVI VOĐA ZADRUGE! Njena vladavina će svima POMRSITI KONCE, a ovome se zadrugari nisu nadali! (VIDEO)

Na adresu zadrugara stiglo je prvo pismo za danas, a prošlonedeljni vođa, Sale Luks, pročitao je o čemu se radi:

Hvala vam svima na lepom druženju, novi vođa je Sale glumac, al' zamalo... Vođa je Sandra Čaprić - glasilo je pismo.

Tom prilikom Sandra se obratila zadrugarima, zahvalila se Petru

Podsetimo, kada je Dalila bila vođa nastala je opšta pometnja u Beloj kući.

Dalila je sasula cimerima sve u lice, a najviše je potkačila Sandru Čaprić, bivšoj devojci Filip Cara.

- Perfidna si, odvratna, spremna na sve. Ono kada je bilo sa Filipom i to ti je priča. Tolalno si se igrala, ali je kratko trajalo sve. Videla si da nisi bitna, seljanka si i namazana go*nima, a seljančura si odvratna, Upravljaš Anđelom i Magdalenom. Glumiš one tri gade ribe a ti si najgadnija. Smatram da moraš malo da se izboriš sa nekim stvarima. Odbojna si muškarcima, nikoga ne možeš da zadržiš. bilo je tu i Frana i Mateje, to mi je jadno. Pokušavaš priče da praviš - rekla je Dalila Sandri.

