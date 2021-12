DALILA I DEJAN PRVI PUT ISKRENO O POMIRENJU! Mujićka oplela po Caru, pokušava da se OPERE od prevare, pa MUŽA diže u nebesa

Nakon Maje Marinković i Filipa Cara, pozvao Dalilu Dragojević i Dejana Dragojevića gostovali su kod Baneta Čolaka.

- Dalila, komentarisali su Maja i Car taj odnos koji su imali u izolaciji - krenuo je Čolak.

- Ja sam komentarisala da je to bilo sramotno, ali što se tiče Filipa. Filip je to uporedio sa Minom i Franom. Ali on je tad ušao, a ja sam bila tu kad su krenuli, bilo mi je neprijatno da progutam svoju pljuvačku. Izašla sam kad su završili. Nije isto da zatekneš i da krene dok si tu. Tu osuđujem samo Filipa, Maja ne mora da ima empatiju prema meni, ali opet treba da imaš neki osećaj. Ona ima pravo da radi šta hoće. Navikli smo na Filipa da spinuje priču, da se pravda za postupke. Takođe bih se osvrnula na ovo što pokušava da demantuje sve što je rekao kod Đedovića. Postoje dve opcije, da se toliko otvori kod Đedovića, pa zaboravi šta je pričao ili da je u pitanju igra - počela je Dalila i dodala:

foto: Printscreen

- Da se kaje, pa posle za crnim stolom da se predstavi da je čovek koga to ne zanima. To su dve opcije, neka se on odluči koja je bolja. Ja smatram da ej to deo igre. Ne postoji stvar koju on može da uradi da bih mu ja verovala. Evo i današnji komentar Maje da mu ona veruje 50% pokazuje kakav je on čovek. Kao što on kaže, on sa ženama ne može da obuzda strast, niej rekao da sa Majom, nego da ne može sa ženama. Tako da priča to o svojoj budućnosti. Čovek je kontradiktoran, ništa mu ne verujem, ne bih mu verovala da se prevrne ovde i onesvesti. Ja sam njega iskreno zavolela, sve ostalo što se dešava, stvara mi osećaj gađenja. Isključivo mi se gadi. Koristi ljude kao Đedovića da ispriča svoju priču, a onda ustane i demantuje. Čemu korišćenje nekoga koga boli kičma da sluša tvoje laži i manipulacije, da bi ga sutra demantovao? On vrlo dobro zna šta radi, ali nebitno o tome. Da kažem za još jednu situaciju, kad je legao između nas kao da se zagrli. Koristi Maju da bi ga izlupala, da bi se predstavio kao žrtva odnosa. Meni takva osoba ne treba ni za prijatelja, a ne kao ljubav.

Car je poesneo i krenuo ka "Amneziji", ali se pokajao i vratio u sobu jer, kako kaže, nije hteo da kvari pomirenje Dalile i Dejana. Bane je upravo tada pitao Dejana o bliskosti sa Dalilom, zbog čega se Car vratio u izolaciju.

foto: Pritnscreen

- Nije mi toliko teško kao što je bilo pre, sve dolazi na svoje. Ne vodi ka pomirenju, vodi ka normalnom odnosu i funkcionisanju u rijalitiju. Moram da živim ovde sa njom. Mi se nismo pomirili, bili smo prisni jer smo imali raspravu, to ne vodi ka pomirenju - rekao je Dejan.

- Sinoć se desila situacija u pušionici, nadmetanje rečima i on mi je u jednom trenutku nešto rekao, ja sam se rastužila, on zna da me pogodi u centar. I za njega smatram da je manipulator, on manipuliše emocijama osobe koju stvarno voli. Rastužio me je, kad je video da ću ja da zaplačem, onda je on prišao meni, privukao fotelju i rekao: "Nemoj da plačeš". Samim tim kad mi kažeš da ne plačem, meni se tek tad plače. Nije došlo do pomirenja i ne ide ka tome, ja znam da je on jedini koji može da me smiri na pravi način. Verovatno izgleda ljudima da dolazi do pomirenja, ali tu mora da dođe do još mnogo stvari da bi on imao poverenja u mene i da se meni vrati ono što je nestalo, sa njegove znam da nije otišla. Pitala sam ga da li me voli, rekao je da jeste, pitala sam ga koliko, da li najviše na svetu, on je rekao da ne može to da kaže, ali da me voli. Na kraju me je zagrlio, tad sam počela da plačem, jer sam ga osetila nakon tri meseca, da me je zagrlio neko ko nije nijedne sekunde bio kvaran, bilo mi je teško da podnesem. Posle sam ja njega zagrlila. Onda mi je rekao da moram da ga nahranim i ušuškam, pogledao me je, ja sam ga zagrlila i to je bilo to - dodala je Dalila.

- Da li te boli što je Dalila prihvatila izolaciju sa Carem, a ne sa tobom? - pitao je Čolak.

- Ne boli me, izdešavalo se kako se izdešavalo, meni je samo krivo što se lupila po džepu, nisu male pare - rekao je Dragojević.

- Isključivo nisam otišla u izolaciju jer sam se plašila emocija, nego jer su napali Anđelu, da dokažem da nisam manipulisala. Hoćuu samo da se vratim na nešto, Maja je komentarisala nešto što se tiče Dejana i mene, ničim izazvapana. Njoj prvo smeta što kao pogledi sa Carem, pa sa razgovor sa Dejanom. Nemam šta više da komentarišem, radim sad na sebi - istakla je Dalila.

- Dejane, šta bi pre izabrao, pomirenje sa Dalilom ili pobedu u Zadruzi? - pitao je Čolak.

- Nisam rekao da bih se pomirio, ali ako bi došlo do pomirenja, to bi bilo tad nešto što bih tad voleo. Znači pomirenje, a da li će biti ili neće biti, ne ulazim u to - rekao je Dejan.

- Dalila, isto pitanje? - pitao je Bane.

foto: Printscreen

- Ne bih poredila te stvari, ali ne bih izabrala prvo mesto. Meni je bitno da imam normalan odnos sa čovekom koga sam povredila. Bitno mi je da imamo normalnu komunikaciju. Mnogi jedu ovde zajedno - dodala je Dalila.

- Dejane, da li bi se od Davida distancirao kao od ovih ljudi koji su bili tu za tebe? - pitao je Stefan Karić Dejana.

- Ne, ja bih prvo sa njim morao da imam raspravu. Drugo, njoj nema ko šta da zamera, osim mene. Taj odnos bi se iznivelisao kao napolju. Ona je pomirila Davida i mene. David ne bi nju vređao, što bi je vređao - rekao je Dejan.

- Sada je Sandra Rešić pokazala da se kolje na ovu priču da bi pre odabrao pomirenje - dodao je Bane.

- Samo pitanje za Dalilu, da li bi bilo normalno da se pomiriš sa Filipom posle svega što ti je uradio? - pitao je Karić.

- Sa Filipom? Ne mogu da se porede ova dva odnosa, sve ono što mi je Filip uradio, bez da je vrdao, ne može da se uporedi sa ovim odnosom. Ako je moj život da ja vodim razgovor sa Dejanom i da me ne zanima šta će ko da kaže, to je život. A da su kalkulacije, bila bih u izolaciji tamo i plakala - začudila se Dalila.

- Evo pošto kažeš da se Rešićka sekla četkom po vratu. Mene stvaro ne zanima, ja ne kalkulišem, radim kako se osećam - rekao je Dejan.

- Ja sam se na celokupnu priču, a ne na izbor. Na sve komplet od kad si krenuo da gostuješ ovde. Ja bih ponovo isto uradila, bila tu za njega, ali da sam protraćila vreme, jesam - upala je Sandra Rešić.

Kurir.rs/I.B.

