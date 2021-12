DALILA I DEJAN NA IVICI FIZIČKOG OBRAČUNA! Zadrugari ih jedva razdvojili, Dragojevićka mu LJUBOMORISALA zbog NJE! (VIDEO)

Nakon još jedne u nizu svađa sa Dejanom, Dalila Dragojević se osamila i otišla u pušionicu, kako se ne bi sretala ni sa kim. Dugo je tako sedela, u potpunoj tišini, dok joj nije prišao bivši suprug i poželeo da porazgovara sa njom, ali mu je ona okrenula leđa:

Dejan je ostao sa Martinom Petrović i Mc Aleks, pa im se iskreno požalio na ono što se desilo:

foto: Pritnscreen

- Ja sam budala! Ne može se to nikad rešiti, osili se... Neka propada! Svo troje treba da budu u paketu! Ona sve s*ebe, nema ona meni prava da zamera bilo šta... Toliko sebi daju za pravo, a onda se ja osećam loše. Pokušavam da budem dobar, a ne treba! Ne znam ni što. Ne može, to je odnos sličan onome "Gde gledaš, šta radiš?" - žalio se Dejan.

- Šta je problem? Šta je Irma pogrešno prenela danas? - pitala je Dalila Martinu.

foto: Pritnscreen

- Što me je tešio danas? Irma me danima pita zašto ne budem sa Dejanom - rekla je Martina.

- Ja ovde kupujem za ovog ološa, a on teši druge devojke! I onda kad ja ispročam ovom ološu šta vidim, on to poriče. Mene neće manipulisati - rekla je Dalila, a Dejan ju je gurnuo.

foto: Pritnscreen

- Mene gaziti nećeš! Mrš, za bolje i nisi, marš u izolaciju! - pobesneo je Dejan.

Kurir.rs/I.B.

