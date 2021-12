DALILA OLAKŠALA DUŠU NAKON RAZGOVORA SA BIVŠIM MUŽEM: Ne dolaze sve oluje da ti unište život, neke dođu da ti očiste put! (VIDEO)

Dalila Dragojević ušetala je u Rajski vrt, pa je sa Drvetom popričala o razgovoru sa Dejanom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Razgovarala sam sa Dejanom do 10, pola 11, pa sam zbog toga nenaspavana. Pričali smo, prvo je bilo malo napeto. Razgovor se nastavio u dvorištu. Pomislila sam da me laže i folira za neke stavri koje se dešavaju ovde. Posle smo završili u pušionici i tu smo isto pričali. Drago mi je što je tu za mene kad mi je teško, jer me nekako on najbolje razume i zna kad mi je teško. Ja sam i dalje pod utiscima. Nasmejem se kad se setim tako tih stvari spolja, ali mislim da nekada neću moći da se iskontrolišem, jer mi je jako teško. U nekim trenucima mi je jutros bilo loše, ali kad saberem utiske, kao dva poznanika, ali opet kad se saberem, nisu nimalo smešne situacije. Neko ludilo vlada u kući, jer ne mogu da se raspertlaju neke situacije. Ovde ne znamo šta nosi dan, a šta noć i ako ova Zadruga bude završna, biće nešto što se nikada neće ponoviti. Ne samo ova naša situacija, nego i ova prijateljstva, Bog zna šta će se desiti do kraja - rekla je Dalila.

- Ne dolaze sve oluje da ti unište život, neke dođu da ti očiste put - reklo je Drvo.

foto: Printscreen/Zadruga

To je dobra rečenica, ali ja živim u tom nekom strahu. Strah me je da boravim ovde, pošto se tako brzo menjaju sitaucije, pritisci od tih nekih pogleda koji me jako iritiraju. Ne znam šta bih ti rekla, najviše me je strah sebe, jer nisam bila u ovoj situaciji.

- U životu, isto tako, ne postoji slučajni susret, svaka osoba ti je ispit, kazna ili dar sudbine - reklo je Drvo.

- Uglavnom to je to, videćemo šta će da bude na dalje. Neko sam ko se ne bavi tim kalkulacijama. Bolje bi bilo da se vodims rcem, uglavnom nešto naučim. Da l' kazna ili dar? Videćemo šta će biti - rekla je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

