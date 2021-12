DEJAN PRELJUBNICI OPRAŠTA SVE: Tešio slomljenu Dalilu, rekao je da je VOLI, a kad je zagrlio, uleteo u sobu Car! HAOS

Dalila Dragojević je bila potpuno slomljena rano jutros, a Dejan Dragojević je iskoristio priliku i pokušao da je vrati lepim rečima i zagrljalima.

- Ti znaš da te volim. Ja ti želim najbolje. Pitaj me, ja čut i reći. Izgovori, ni u najgorim trenucima ti nisam želeo ništa loše, ni sad ti ne želim loše. Pitaj me šta te zanima. Pitaj me, ja ću ti reći - rekao je Dejan.

- Ništa, preživeću ovo sve - rekla je Dalila.

U jednom trenutku u pušionicu je upao Filip Car, ali se odmah okrenuo kad je video šta se dešava.

Dejan i Dalila su pre toga dugo razgovarali, a Dragojević se sve vreme trudio da se približi bivšoj ženi, što mu je na kraju uspelo.

- Sve ću preživet, samo jedno neću - rekla je Dalila.

- Samo ne sreću. Preživećemo ovo mi - dodao je on.

- Ideš preko sebe. Preovladava ti ponos - istakla je Dragojevićka.

- Ne, ja sam ponos izgubio - istakao je Dejan.

- Vodiš se tuđim mišljenjem, a meni je top, jer se ja ne vodim tuđim mišljenjem - zamerila je Dalila.

- Da se nisi vodila tuđim mišljenjem, ne bi se ovo dogodilo - govorio je Dejan.

- Nisam imala ko da me posavetuje - nastavila je ona.

- Ja sam tebe savetovao, a sebe nisam. Onda si došla ovde, svi su ti bili bolji. A kad si izgubila mene, izgubila si sebe. Treba da budeš svesna razgovora sa mnom, to je privilegija - govorio je Dragojević.

- Dejane, štagod da je uradila, uradila je jer nema mozga u glavi. Možda joj se vratio mozak - rekao je Krle.

- Sad kad izađemo odavde, napravićeš mi sendvič, a onda ćeš da doneseš sok. Onda ćeš doći da me pokriješ, pa ćeš me ujutru probuditi. Ja ću da spavam, ti ćeš da me probudiš - pričao je Dejan.

- Ti bi to voleo, ja nisam marioneta tvoja na koncima - poručila je Dalila.

