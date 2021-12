MAJA U ŽESTOKOM OBRAČUNU S JANJUŠEM ZBOG ABORTUSA: Isplivali svi detalji u vezi sa PREKINUTOM TRUDNOĆOM: Muka mi je od te priče!

Maja Marinković imala je priliku da odgovori na pitanje publike, a nakon njenog odogovora usledila je svađa sa njenim bivšim partnerom Markom Janjuševićem Janjušem.

foto: Printscreen/Pink

- Rekla si Caru da si abortirala jer si izašla bez dinara, pa odakle ti pare za Budvu i plastične operacije? Zoveš Janjuša ubicom, a ti da se htela rodila bi ga i odgajala sama - glasilo je pitanje.

- Oni neka prave decu i neka rade sa svojim životima šta hoće. Ko bi mi pomagao? Rekao je da ga ne bih interesovala do devetog meseca. Jedan od razloga je bio to, a ne glavni. Meni ne treba da se zarobim u nečemu gde neću biti ispravna 100%. To je bilo iz ljubavi, moja prva odluka je bila da, a kad sam videla kako reaguje i da neće da se javi... Muka mi je od priče. Pare mi je pozajmio tata, ali bukvalno pozajmio. Operacije mi je tata platio. Nisu mi sigurno sponzori plaćali, to sigurno nije - rekla je Maja.

- Kad sam izašao rekao sam da me odnos naš ne interesuje, pogtovo kad se videlo kakav je odnos tri meseca. Jedva sam čekao da izađem, naravno da se nisam javio. Prvo nisam verovao, jedna osoba je htela da nam pomogne da nas spoji, a ja sam rekao da neću sami da se viđamo - govorio je košarkaš.

foto: Printscreen/Pink

- Da sam ja njega interesovala i da je on mene voleo kao što je pričao, to ne može da se ugasi za jedan dan. Nemam nikakve emocije prema njemu, to što dobacim uradim samo da bih Filipa iznervirala - dodala je Marinkoviuećeva.

- Ja sam rekao ako je istina, sve što bude finansijki trebalo, ja ću biti tu. Sve što bude trebalo, ako odluči tako, to će biti tako i imaće sve od mene, ali ja da nastavim da živiim... Moglo je ne znam šta da gorim, ne bih nastavio odnos. Ne vidim osobu koja bi pomisila da tako treba. Ja sam jedva čekao da izađem odavde - nastavio je Janjuš.

foto: Printscreen/Pink

- Nemoguća misija je izdržati tebe sedam meseciu ovom tempu - dodao je Car.

- Zato se i mirite. Janjuš je rekao da se mirio jer posle se*sa mu da da spava - dobacio je Đedović.

- Ti si sama sebe poremetila, pričala si da je najomraženiji - nastavio je Janjuš.

- On je go*no, ali ja ga volim. On je džukela transparentna, a ti si bio manipulator. Uvek ću reći da je Čorba bolji čovek ili Filip - rekla je Maja.

- Kad je bilo sa Čorbom, ja njemu verujem sve što kaže, znam na koji način ti pričaš. Ja ne želim svađu sa tobom, svaki put ću ti reći da praviš sra*e - nastavio je Marko.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem