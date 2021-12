NAJŽEŠĆI FAJT! CAR, DALILA I DEJAN SE POTUKLI: Dragojevićka šutnula Filipa, gađala ga šoljom, pa muškarci udarili jedan na drugog!

Igrica u kojoj zadrugari imaju priliku da zalepe šlag u lice osobi koja ih najvipše nervira doživela je kulminaciju.

Naime, Dejan Dragojević dobio je reč, a potom je nastao žestoko sukob sa Filipom Carem.

- Situacija se promenila, a smatram da mnogi nisu ni zaslužili šlag. Kad se pominje to neko gađenje, zalepio bih Tari šlag, kako bi joj se zalepile trepavice, da ne bi mogla da me gleda. Fizika ovde nije bitna, Marko je najjači. Mogao bih i Matoroj da zalepim, da joj šljusnem jednu koru od banane. Setims e šaraga i svega, za sve sam krivio žensko, zato što je žana ta koja to dozvoljava. Voleo bih kada bi Dalila ponovo sela u šarage. Je l' mogu da te zamolim da sedneš tamo? Sedi na ćošak - rekao je Dejan, pa je Dalila prešla da sedne na kauč.

- Smatram da si sve uradila iskreno, ali ti to nije dalo za opravdanje da uradiš sve. Nekako je naš odnos skroz drugačij, a onda kad sediš ovde umazana šlagom i shvatiš da je to deo priče što će se desiti napolju. Ja sad stojim ovde ispred tebe, dok si ti odavde gledala u mene i smejala se. Mora da se desi neka stavr, da bi ti shvatila. Pružajući ti drugu šansu, dopuštam ti da shvatiš. Ja ću svoj šlag zalepiti Fiipu Caru - rekao je Dejan.

- Ja ću ovo da odbijem, neće meni niko lepiti šlag u lice. Ako misliš da mi pripada ovaj šlag, sa tvoje strane pripada spomenik - rekao je Car, pa je Dejan pokušao da mu zalepi šlag, što je Cara dovelo da ga gurne.

Dalila je odmah skočila na Cara, pa ga je gađala šoljom. Obezbeđenje je odmah odreagovalo i odvojilo Dejana.

- Ko si ti da ti se ne da zalepiti šlag? - vikala je Dalila.

- Je**m ti mater u pi**u ne diram te ostavi me na miru. Je**o sam ti ovu ku**u, ostavi me na miru - vikao je Car.

Car je ponovo nasrnuo na Dejana, pa mu je sve vreme pretio.

- Zaslužio si šlag. Da ne bi čekali maj, reci sve sada - rekao je Dejan.

- Želim ti sve najgore klošaru jedan i nemoj svoje bitke sa Majom da biješ preko mene. Ja sebi probijam mozak što sam dopustila sebi da budem sa nekim kao što si ti - drala se Dalila.

