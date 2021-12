ŠOK INTERVJU DEVOJKE KRISTIJANA GOLUBOVIĆA Kristina otkrila sve detalje veze, Kiki joj preti CAREM, kad se POTUKU evo gde ona beži

Bivša zadrugarka i devojka Kristijana Golubovića Kristina Spalević bez dlake na jeziku oštro je načepila popularnu četvorku u "Zadruzi 5", te otkrila da će Maja Marinković šutnuti Filipa Cara, koji će se, brže-bolje, vratiti Dalili Mujić, a Dejan Dragojević će opet ostati sam iako se ponadao prividnom pomirenju.

- Vidim da su Dalila i Dejan sad na korak do pomirenja, ali to je auto koji ide u kontrasmeru, mislim da tu nema neke sreće i ubeđena sam da će Dalila, čim dobije priliku, znači čim Maja šutne Cara, da mu se vrati. Gledam kako joj Dejan prelazi preko takvog poniženja, a ona će opet da uradi isto.

Kako komentarišeš popularni četvorku, kako ih zovu u rijalitiju, ove odnose svih pred svima?

- Ja sam neko ko je širokih shvatanja, slobodoumna sam, svi ste videli kakva sami u rijalitiju, ali ovo što radi Maja, koju čak i gotivim onako kao lika, prešlo je svaku granicu. Taj seks na Janjuševe oči, pa tik pored Dalile mi je baš degutantno. Ta grebanja i udaranja, mislila sam da je to završeno s Janjušem, a sad vidim da ima nastavak i da može i gore.

Dejanovo ponašanje nikome nije jasno, kakvo je tvoje mišljenje?

- Ovo sve Dejan što radi nije taktika, to tvrdim, jer sam isti profil muškarca imala u svom životu, ne postoji stvar koja se uradi, a da nije nepremostiva, to je patološka ljubav, u kojoj se totalno gubi samopoštovanje, samokontrola, nisu to nikakve vradžbine, da se razumemo, evo, sad da se vidim s tim momkom, nakon toliko godina i svega što je bilo, on bi odmah ostavio sve i bio sa mnom. To je taj profil muškarca kakav je Dejan. Dok je Dalila bila s Carem, tu je malo više hvatao na patetiku, a sad će ispasti retard nacije, pomiriti se i opet prolaziti kroz isto.

Ako Maja ostavi Cara, da li je moguće pomirenje s Janjušem?

- Sve je moguće, Maja je bila ta koja je glasna, iskazivala emocije, a Janjuš ih uglavnom prikrivao, ali, bez obzira na sve, kamera mu uhvati pogled svaki put. Sve su to neke patološke veze, ali mislim da bi Janjuš prvi podlegao uticaju i pomirio se. Da se razumemo, ne bi se on mirio da bi se oženio njom, pravio porodicu, već da bi se zaigrao i bio u centru pažnje, kao sada Car, sigurna sam da bi.

Da li ti Kristijan prebacuje odnos s Carem od prošle sezone, pa i flert sa Čorbom?

- Čorba nije moj tip, ja sam pala s njim na tu priču oko muzike, nekih stvari. Bio je tu, pružio podršku, napravio da jedem, nabacivao mi se otvoreno, zvao me da se osamimo u šteku. Ja sam iz inata Čorbi bila s Carem, što mi Kristijan, dok je živ, neće oprostiti i stalno mi to nabija na nos. Realno, prebacuje mi i jednog i drugog, ali ovaj je posledica ovog, posle su, naravno, počela vređanja od Čorbe, to su sve gledaoci videli. Sad ne može očima da me vidi, ali se Kristijanu javlja. Čim je izašao, tražio mu je novac. Dovoljno dugo sam tolerisala Kristijanovo prijateljstvo s njim, izabrao si mene, sa mnom si, ne možeš da očekuješ da se kezim Čorbi nakon svega. Da se ja pitam, njih dvojica nikad ne bi bili prijatelji.

Da li si verovala da ćete opstati, kao par, nakon rijalitija?

- Imamo crne i bele dane jer su nam temperamenti slični. Pravi sudar titana. Gledaoci su videli jednu stranu u rijalitiju, kad me Kristijan vređa, ja ćutim i spuštam glavu, biću iskrena sad i reći da to je bila moja taktika, što ne zna ni on. Saznaće kad pročita ovo jer, da sam odgovorila na svaku, kao što bih inače uradila, gde bismo završili. Moji roditelji su bili u čudu, nisu verovali šta vide, kao, on te vređa, ti ćutiš, kao neka glupača, to nisi ti, ti udariš gosta mikrofonom u glavu ako ti dođe. Otkad smo napolju moja je zadnja i tu nema kraja, zato se često razdvajamo, ja, malo-malo, pa idem kod svojih u Novi Sad, a već se pomirimo u putu prema tamo. Onda smo opet dobri. U kući ne funkcionišemo dobro što se tiče higijene jer on kaže za mene da sam aljkava, ja dupla Devica, ali njemu je aljkavo ako nešto nije u ravni i tako za sve. Non-stop smo zajedno, valjda zato i ove situacije. Nisam verovala da ćemo dogurati dovde. Mislila sam da od nas neće biti ništa ozbiljno, pogotovo kad smo izašli. Neke osobe za koje sam mislila da su mi prijatelji napunile su mu glavu, zbog čega ni danas ne mogu da se operem, ali mi je Kristijan na putu do kuće, drobeći, rekao: "Sad si moja, sad moram ja to da peglam i evo nas.

Uradili ste zajedničku pesmu, da li planirate da uđete opet u rijaliti?

- Kristijan se neočekivano dobro snašao na snimanju, bila sam iznenađena. Jedva čekam da se zavrti. Ne bi mi smetalo da on uđe, ali ne bi mi bilo drago, imam 24 godine, život ide dalje. Bez njega nema šanse, ne bi to niko dozvolio, ni produkcija ni Kristijan. Kad god se posvađamo Kristijan mi pomene Cara, dan-danas je tako. Nadam se da smo rijaliti ostavili iza sebe, kao i uvrede, ali sad se bolje poznajemo, pa lakše izlazimo na kraj sa svim - zaključila je Kristina.

