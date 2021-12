DEJANOV BIVŠI DRUG RAZVEZAO JEZIK: On nije osoba zdravog razuma! Kuka što ga prozivamo, a njegova priča je BOLESNA! (VIDEO)

Marko Đedović i Anđela Đuričić su razgovarali u hotelu o odnosu Dalile i Dejana Dragojević.

Đedović je zgrožen ponašanjem svog bivše druga, pa je otkrio šta mu sve zamera.

foto: Printscreen

- Ma, meni je sve to veoma bolesno, on kao podiže nju juče i govori joj kako da se ponaša, i šta je sve uradila i kako se on borio za nju, a onda kao hoće da zalepi šlag Filipu na lice - rekao je Marko.

- Meni nisu jasne te priče njihove - rekla je Anđela.

- Ne može osoba zdravog razuma da ima toliko nelogičnosti. On nije reagovao dok ga je žena varala. Neverovatan mi je, zato sam mu i zalepio šlag. On ne raguje tipično za ljude kojima se dešavaju takve stvari. On je gleda, lupa, plače, ljubi. Meni nije jasno, ono nije ljubav - rekao je Marko.

foto: Printscreen

- Ona njega ne voli - rekla je Anđela.

- To bi bilo kao da se ti i ja smuvamo, meni je sumanuto da on ulazi u vezu, a ona priča da je na nuli sa njim. Oni se drpaju, a onda sam pokrene temu u kojoj će biti povređen. Njihova priča je meni bolesna, a on kuka kako mi od njega pravimo psihopatu, a onda ponižava devojku koju kaže da je voli, a onda hoće da zalepi Cara šlagom jer je rekao da je punio Dalilu s*ermom, i da ju je je*ao kao ku*vu - pričao je Marko, pa konstatovao da mu ništa nije jasno.

Kurir.rs/K.Đ.

