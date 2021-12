SVESTAN SAM DA NEMAM ŽENU! Oženjeni Gruja hoće zvanično da bude sa Mimom, a evo kakav joj je ULTIMATUM postavio! (VIDEO)

Nikola Grujić i Milana Mima Šarac porazgovarali su o svom odnosu.

Naime, oženjeni pevač otkrio je kada će ozvaničiti vezu sa Mimom, pa priznao da je svestan da ženu više nema.

- Ako neko hoće da osudi, boli me ku*ac, neka gledaju kako hoće. Bude sve okej, a onda nas poremete. Lepo sam ti rekao ako te nešto poremeti ima da biješ glavu - rekao je Gruja.

foto: Printscreen

- Naravno da neću - brecnula se Mima.

- Lepo sam ti rekao, ili ću ostali sam ili ću izgraditi odnos sa tobom. Svestan sam da nemam ženu. Ako nekom nije dovoljno da kažem nekome da mi znači i da je ovo verovatno zaljubljenost... Ne znam šta više treba da kažem - naveo je Gruja.

- Ovaj odnos nije normalan za vezu, dva dana pričamo dva dana ne, ispašćemo smešni. Neću da budeo ko Mateja i Anđela, to nije veza sa prekidima, vezu ima Karić... Kad budem video da stvarno možeš da fuknckionišeš kako treba, naravno da će to biti to - nastavio je pevač.

Kurir.rs/K.Đ.

