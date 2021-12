ŠOK TVRDNJE BIVŠEG ZADRUGARA: Imam klip kako Dalila ŠMRČE BELO! Mc Damiro otkrio i da je sklopio sa Majom PAKLENI PLAN za Cara!

Bivši zadrugar MC Damiro je otkrio da se neposredno pred ulazak Maje Marinković čuo sa njom telefonom, te da su skovali pakleni plan protiv Filipa Cara.

Bivši zadrugar, koji je samovoljno odlučio da ode sa imanja u Šimanovcima, oglasio se za portal Republika.rs i otkrio da ga je Maja Marinković zvala pred njen ulazak u rijaliti ,,Zadruga 5".

- Da mi je sestra svu bih je izljubio, jer je ipak nju Car ponizio i ostavio nakon svega što je činila za njega kada nikoga nije imao. Maja Marinković je idealna devojka, sa njom ne možeš ako si folinrat kao što je Filip Car. Meni se ona sviđa i fizički, i način na koji igra rijaliti, ona zna zašto je ušla unutra i to je to - govori MC Damiro i dodaje:

- Zvala me je Maja pre nego što je ušla u ,,Zadrugu 5". Pričali smo dugo, poslušala me je kada sam joj rekao da pokida Cara. Ja sam jedini koji je mogao da ga diskvalifikuje, ali da ga maltretiram kao Maja, nema šanse. Maja je kraljica i sve mu zasluženo vraća, to je sasvim jasno. Kada sam izašao iz Zadruge odmah me nazvala i rekla da se vratim. Pričali smo o svemu i kompletnoj situaciji Dalila, Car i Dejan. Pričali smo sigurno sat vremena i trebali smo se videti u jednom klubu u Beogradu - govori bivši zadrugar.

Potom nam je MC Damiro ispričao da poseduje snimak na kom Dalila Dragojević navodno koristi nedozvoljene supstance.

- Imam Dalilin klip kako šmrče belo pre ulaska u Zadrugu, a pravi se vernica i kao ne jede svinjsko meso i mnogo ima toga još.

Kurir.rs/Republika.rs/M.M.

