PRE SAMO MESEC DANA DOŽIVLJAVAO JE JEZIVE NERVNE SLOMOVE! Sandra do detalja prepričavala šta je sve Dejan radio zbog Dalile!

Ana Spasojević i Sandra Rešić do detalja prepričale Čorbi kako su izgledali ''nervna rastrojstva'' Dejana Dragojevića tokom Dalilinog neverstva.

- Ja sam živnula od kad nas se Dejan otarasio, odpsavala sam malo. Kao beba je bio. Pričaš sa njim nešto, on te razume i sve mu je jasno, ali se sve to okrene za sat vremena - rekla je Sandra.

- Razoren je psihički - rekao je Čorba.

- Da ti vidiš njegove napade. Počeo da udara glavom i rukom o zid. Dere se i urla, ali onako od bola, ja sam ostala šokirana. Ušao je u pab, seo je i plakao šest sati, ja mu ušivala prsluk što je iscepao. Pre nego što skoči u bazen, isto je imao tu fazu. Pazi, ne mogu da ga obuzdaju ni Janjuš, Dino, Mensur...Odatle je ustao i kao sveća u bazen - rekla je Sandra

- On je na minus šest napolju uskočio - dodala je Ana.

- To je bilo pre samo mesec dana, tj. dve nedelje pre nego što si ušao...Ja sam rekla, ne znam što, da ga puste u bazenu, da ne bi doživeo infarkt. Imao je prebačaje. Iazašao je tada iz bazena, pa je Milanu rekao da hoće da odgovori na pitanje, pa neće i tako u krug. Đedović i ja na smenu. U jednom trenutku sam sedela 48 u pušionici jer nije hteo da izađe. Prebaci ga tako da sedi i odjednom samo ustane i počne da lomi. Kako se uspavao u fotelji, ja se uspavam tu sa njim u fotelji. Dalila je u tom momentu bila čovek koja uđe i vidi ga tako, pa onda ide: '' Bebe ko te je*e'', pa onda: ''Mrzim te patetičare'' i slično...Pazili smo ga kao bebu. Dalila ulazi razjarena, preko kreveta svih, kreće da ga šutira, a ja skočim na njega, a Ana na nju i nabija je na zid. Sve je to zbog toga što on njoj kvari sreću. Opšta tuča. To su bile svakodnevne situacije - dodala je Sandra.

- Sećaš se vremena kada smo spavali, pa usred sna čuješ da on lupa. Ustejš, gledaš gde je, tražiš ga - rekla je Ana.

- To kako je ona ustajala i smejala se sa Carem, to je isto kao da mi sada komentarišemo kakvo je vreme napolju - pričala je Sandra.

- Au, koliko je odvratna - prokomentarisao je Čorba.

- Volela bih da se oni opuste, pa da im se sve pusti. Ono iz hotela, pa ono što mu je Dalila pričala. Pritom, Car se kune da su oni imali se*s kad je Dejan prolazio - rekla je Sandra.

- Ljudi, pa ja sam tamo spavao i video sam sve - rekao je Đokić.

