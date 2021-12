DEJAN JE DALILIN ROB, A POSTOJI BOJAZAN DA SE SVE ZAVRŠI KOBNO Numerolog otkriva šta je ZAPISANO Dragojevićema, JEZIVO predviđanje

Kreatorka Vladanka Cicić i numerolog Vlada Kečina komentarisali su ljubavnu dramu Dalile i Dejana Dragojevića.

Oni su u "Novom jutru" opleli po bračnom paru i otkrili kakvu im budućnost predviđaju.

foto: Printscreen

- Dalila mi je postala mnogo draža, ona je jaka otresita žena, ima svoj cilj, dok je Dejan sluđen i smušen, nema stav i nema mišljenje. Ja ne znam kako će on da ide dalje, a Dalila će se izvući iz ove situacije, a Dejanu može samo njegova familija da pomogne. Vidi se da ona njega ne voli i nema ljubavi, ona je toliko jaka da jednostavno svojom agresivnošću njega plaši. On ima strah od nje - rekla je Vladanka Cicić.

foto: Printscreen

- To je više zavisnost nego strah. Ona je dominantna žena koja ima jaku energiju koja je doživela kulminaciju. Dok Dejan nema sve to. Može se prepoznati slabašan energetski muškarac, to je spoj nespojivog. Dejan je vezan emocijama, patološki, tako da sumnjam da će i nejgova porodica uspeti da ga spase samog sebe od sebe. On je kao njen ljubimac. Ta nejna dominacija je izuzetno jaka i vidljiva, ona će biti sve jača i jača. Ići će glavom kroz zid, da bi uspela u svemu što hoće. Ne može da trpi tu statiku, nije statičan lik, mora da ima dinamike. Tu postoji opaska da sve bude tragično, i on i ona su okej, ali kao jedinke, u zajednci će teško opstati. Može životna ugoženost Dalile da bude, u tom odnosu. Psihološki ga je porobila, on je njen psihgološki rob, dok ona njegov nije. On joj je kao servis službe. Ona je pravog muškarca prepoznala u Caru, ali to je promašaj, jer su jake energije. Dalila jeste seksualni tip, a Dejan je ne može ispratiti. Tu je konflikt i sudar energija, on će se teško odvojiti od nje. Oni se neće razići nikada, toliko su se upleli u patološkom smislu - priča bioenergetičar.

- Ona je žena muškarac i ne kaže obuzdati tu energiju. Dalilu ne možemo staviti u kavez nikako, ovakav problem ličnosti ne može u kavez. Dejan je emotivni zavisnik od nje, ona mu je uvrnula um - priča on.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

21:24 BAR-Pregled dana-2 deo-25.12.2021.