FILIP JE OSTAVIO NA BRUTALAN NAČIN, A SAD JOJ DOBACUJE: Dalila sve emocije dala na tacni, evo zbog čega se POMIRILA S MUŽEM! VIDEO

Dalila Dragojević osvrnula se na svoje pomirenje sa bivšim mužem Dejanom i emocije prema bivšem dečku Filipu Caru.

Ona je istakla da ne može da tvrdi da će njena ljubav sa Dejanom trajati večno.

- Desio se preokret (veza sa Dejanom), ali ja ne mogu da tvrdim da to može da traje večno... Ja smatram da Dejan ne može tek tako da pređe preko nekih stvari. U tom žalu za mnom mi smo se nekako zbližili, što ne smatram da je bio njegov cilj, a ni moj. Otišli smo malo dalje... Desilo se sve što se desilo i ja nisam mogla da pobegnem od toga. Ali kako dani prolaze, ja nemam volju da se opravdavam za svoje postupke... Nisam skroz sama sa sobom, neko sam ko je doživeo sve i svašta. Ja se kao individua sama oporavljam. Ja sam sama sebi rekla da ću raditi sama na sebi i da neću biti neko ko će ići na kapiju... Međutim, kako dani prolaze, nisam neko ko može da trpi pitanja i podpitanja od strane Dejana, za koje smatram i da umišlja, a i da ne može da prebrodi tako lako... A opet, sve se to izdešavalo, ja ne mogu da pobegnem - krenula je Dalila, pa nastavila:

- A što se tiče Filipa, nije prošlo vremena da se to lepo raščisti. Ostavio me je kako me je ostavio, sve što je ostalo između nas... On uvek ima neke nove rečenice koje ubaci... Ustane neku noć na Nominacijama, kaže: "Ja kad sam tek završio sa Dalilom, ja nisam bio sa njom skroz raščistio, ja sam vas ovde slagao, imao sam emociju prema njoj". Ja i sad mislim da je on čovek koji može lako da uđe iz veze u vezu, da ima srca da voli sve, a pravo nikoga osim sebe. Ne možeš ti tek tako da ostaviš nekoga preko noći, da pričaš sve najgore, da bi sad menjao priču. Evo sad mi je opet dobacio kad sam krenula na intervju, kako sam prolazila, prošla sam pored Zole, on kao: "Jao, ove žene, oboriće me".

Kurir.rs/K.Đ.

