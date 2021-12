FILIP CAR JE ŽRTVA DALILE, DEJANA I MAJE MARINKOVIĆ: Dragojevićev bivši drug razvezao jezik o situaciji u Beloj kući! (VIDEO)

Nekada najbolji drug Dejana Dragojevića u rijalitiju, Marko Đedović rešio je da razveže jezik.

Naime, on je istakao da je Filip Car zapravo žrtva mnogih u rijalitiju.

- Maju je poprilično uzdrmao Aleksandrin ulazak, ali ona nije normalna, nju bi i Divna DNK uzdrmala. Ja nemam objašnjenje za njeno ponašanje. Ne znam kako se Car kontroliše. Nije njega mama rodila da ga ona tuče. Ja ne podržavam nasilje, nasilje je nasilje. Maja me je zamolila da ih izmiri, meni ne treba da odgovornost, ja sam mu sinoć čistio rane. Ne želim da snosim tu odgovornost za njegovo stakleno oko. On je rekao da je jedini uslov da se pomiri sa njom da se ona promeni, a siguran je da se ona neće promeniti. Ne verujem ni Maji, ni Caru. Oni su lažovi kad je ljubav u pitanju, ali mi je on najbolji od ovih, Dalile, Dejana i Maje. Filip Car je žrtva Dejana, Dalile i Maje Marinković - rekao je Đedović.

foto: Printscreen

- Ko je žrtva u odnosu Milice i Mensura? Da li je Mensur prodisao? - pitao je voditelj.

- Milica svakako nije žrtva, niti može biti. Drago mi je da je Mensur prodisao. Meni je Mensur mnogo drag. Ja sam o Milici saznao mnogo toga, nisam mu rekao takve stvari, a i tu sam malo taktički išao, zamolili su me ljudi koji ga podržavaju da budem uz njega. Nisam hteo da ga napadnem, jer bi ostao sa njom do kraja. Zato nisam hteo da komentarišem, nešto onako na sitno... Milica je folirantkinja, ne verujem joj ni kad plače. Znao sam da će noga u d*pe čim mu se svidi neka druga, kao sada Ana. Ona je vrlo bezobrazna, nevaspitana, vrlo aljkava, vrlo higijenski neispravna... Uvek sam nalazio uloške posle nje u toaletu, pogrešno vaspitana, ružno se ponaša. Ubila je zaljubljenost kod Mensura. Na sve to je ušla Ana. Anu obožavam. Dali smo joj malo vetar u leđa, simpatična je, još me je pozdravila sestra od ujaka preko nje. Kad je prvi put ustala i zavrzlala... Dajem joj podršku, i Tara - rekao je Đedović.

foto: Printscreen

- Da li Matejina priča pije vodu da joj se Tara približila da je razdvoji od Ane? - pitao je voditelj.

- Ima Tara te momente, ali je i zavolela. A Matejina priča da je ono namerno uradio je šuplja priča... Nego da ne bude povređena sujeta. Nije mu bila to nikakva igra, Ana je vrlo zrela devojka za svoje godine, orijentisana, svesna gde je, svesna svog izgleda, inteligentna, i to se meni sviđa, topina za rijaliti. Mensuru se svidela, jutros su jurili ka šteku tamo kod rol vrata dok je bio frizer. Danas sam ih vodio na dok da se slikaju, napravio im situaciju da se na mene vade. Mensur je pečen, a i ona. Znaš koliko mi je drago, jer su mi oboje dragi - istakao je Đedović.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:32 Cimerka udarila na rijaliti kolegu! Otkrila da je striper, pa ga optužila da pruža s*ks usluge, on poručio: Spreman sam za akciju!