KONJ BI CRKAO OD NJEGOVE LJUBAVI, NEĆE PREŽIVETI NI DALILA: Dejan dobio šlag direktno u facu, razočarao najboljeg druga! (VIDEO)

Marko Đedović odlučio je da "časti" šlagom osobu koja ga najviše nervira.

Naime, Đedovića je izdao prijatelj Dejan Dragojević koji je u lice dobio šlag zbog svega što je tokom rijalitija uradio.

foto: Printscreen

Njegovim prijateljima najviše je zasmetalo što je prešao preko prevare ženi Dalili.

foto: Printscreen

- Ovo ću zalepiti bivšem drugu, koji me iritira kad krene da priča jednu, pa drugu priču. Osećam se kao da mi neko vrti mozak, ali neće uspeti, do kraja ćemo videti ko će kome zavrteti mozak, 100 posto bi mu razvalio vilicu. Isti tretman kod njega imaju ljudi koje voli i koje ne voli. Od njegove ljubavi bi i konj crkao, ne verujem ni da će Dalila preživeti. Od sjaja do očaja - govorio je Đedović.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:58 ŠTA SE OVO DESILO?! Dejan Milićević godinama snimao spotove za Cecu, a sad na sav glas hvali njenu najveću rivalku JK