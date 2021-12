DOK JE DEJAN LOMIO SVE PRED SOBOM, A DALILA GUBILA RAZUM: Filip Car se nije mogao NAČUDITI, Majina reakcija je tek HIT (VIDEO)

Dok je Dejan Dragojević pokušavo da natera Dalilu Dragojević da pobegnu iz Zadruge, nastao je haos. Zadrugari su posmatrali njihov skandal, a Maja Marinković i Filip Car su sve posmatrali ispred Bele kuće.

- A gde ideš ti? - pitala je Maja.

- Da vidim šta se dešava - rekao je Car.

- Šta je bilo? - pitala je Marinkovićeva.

- Šta će biti, isto kao i ti kad me j*beš u mozak. On je bolesnik, pusti je na miru... Isto ko meni šta se dešava kad ti nećeš da me pustiš na miru. Kad ti neko ne da vazduha da dođeš sebi - dodao je Filip.

foto: Dejan Dragojević

- Vidiš ti šta radiš kad sam ja mirna. Ona je njemu prva napravila ovaj kurcšlus u glavi. Ona treba da bude fer i korektna prema njemu - rekla je Maja. - Psihopata. Neće na silu - dodao je Car. - A ti nešto to na svoj račun? Jao, znaš malopre u svađi, htela sam da umrem od smeha, presladak si. Ti to kažeš da ja nešto silim? - dodala je Marinkovićeva.

- Budi normalna, sad si dobra - dodao je Filip.

- Šta ljudi rade, da bi sopstvenu sreću imali... - govorio je Car.

- Ajd da pevamo - imala je Maja zanimljiv predlog dok se u dvorištu odigravao haos.

kurir.rs

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)