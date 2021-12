ŠOK! Prvi put javno priznao da su u VEZI: Elena Kitić se obratila Franu, on briznuo u plač! OTKRIVENI SVI DETALJI (VIDEO)

Fran Pujas tokom novogodišnje čestitke mogao je da vidi svog psa i svoju majku, koja mu se obratila emotivnom porukom. Njemu su se obratili i njegovi prijateljima, među kojima su bili Filip Reljić i Maša Matijević. Najveće oduševljenje je bilo kad je ugledao Eleni Kitić i drugaricuz Cvetu, pa je tom prilikom i zaplakao.

- Drago mi je što ih sve vidim - rekao je Fran. - Je l' si očekivao da ćeš videti Elenu? Nisi izričit po piriči koja se napolju zna? - Ona to ne krije, je l' ste u vezi? - pitao je Milan Milošević. - Ne bih o tome... - rekao je Pujas.

- Fran, napolju se sve zna, ja sam rekao - otkrio je Đedović.

- Elena i ja smo imali drugačiji dogovor, zna koliko mi je bilo bitno da ostanem i da zaradim novac. Nisam znao kako će da se spominje, da bi je neko vređao. Imali smo dogovor da mogu da se sprdam sa curama, da bih ostao što duže, ali ne radim to otkako sam dobio čestitiku za rođendan, ali bih se svkako držao dogovora do kraja - pričao je Fran.

- Jedva čekam da izađem iz ove sezone, počeo sam da popravljam stvari kad sam izašao iz četvorke i jedva čekam da ih vidim.

- Kad je Fran ušao, ja sam znao dogovor između njega i Elene. Nije mi se svidelo da se to krije i ta njihova ideja. Ja sam mu rekao da radi šta misli da je najbolje, ona je fino dete i dobra devojka, nikad ništa ružno nisam čuo o toj devojci, niti je ona pravila sra*a, fino je i pristojno dete. Ja sam znao i kad su se dopisivali i kad mi je rekao da će ući u vezu, ali da će da kriju da se ne bi pominjalo, bilo mi je vrlo ružno i zna da se meni stvari nisu svidele. Drago mi je da je ona poslala čestitku jer on crkava zbog svega toga. Neće reći da mu se to ne sviđa, ali će patiti zbog svega toga - rekao je Marko Đedović.

