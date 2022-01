DALILA DOŽIVELA POMRAČENJE: Slomila vrata, LUPALA na kapiju, hoće KUĆI, Car van sebe: Vodite je u LUDNICU! HAOS

Dalila Dragojević doživela je sinoć nervni slom nakon svađe sa Dejanom Dragojevićem, a reči Filipa Cara su je slomile, pa je odjurila u spavaću sobu i krenula da lomi vrata i udara iz sve snage.

- Ja nemam živaca za ludilo i histerisanje. Hoćeš me poslušati? - pitao ju je Car.

- Neću - rekla je Dalila koja je vrištala iz sveg glasa i plakala, dok su zadrugari pokušavali da je smire.

- Dobro, zdravo - rekao je on, pa napustio sobu.

Iako je spustila loptu i smirila se, Dalila Dragojević je ubrzo ponovo pala u histeriju, pa krenula na kapiju, gde je priredila jezive scene. Filip Car je pokušavao da je uteši, ali ga je ona konstantno terala od sebe:

- Skloni se, skloni se! - vikala je Dalila.

- Vodite devojku u ludnicu - pobesneo je Car.

- Pustite me kući, pustite me! Sklonite ga! - nastavljala je ona.

- Šta ti radim, šta sam ti napravio? Meni želi savest da se dira, da se ja loše osećam - šokiran je bio Filip.

Car se vratio u Belu kuću, pa nastavio da histeriše i govorio kako Dalila manipuliše Dejanom, ali i njime.

Dejan Dragojević je bio napolju kada se Dalila Dragojević zaletela na vrata garderobera i lupala. Ušao je u Belu kuću i čuo od zadrugara šta se desilo pa se zbunio novonastalom situacijom.

- Šta se sad desilo? Šta sam rekao? - pitao je Dejan. - Ma pusti. Nemoj da ideš tamo slučajno, pusti - rekao je Mića. - Ne znam gde da odem. Ako odem tamo, rascepaće mi glavu - nasmejao se Dejan.

- Ne mogu da funkcionišem tak što će neko na moj komentar stano neko da lupa. To što sam zaplakao na komentar Ša jer sam ja to njoj govorio non stop, a ona meni kaže da je to blam veka. Ja ni reakciju ne mogu da imam - nastavio je Dejan.

Razumem da je voliš, ali moraš da prekineš sve. Samo neka ti Bog da zdrav razum i zdravu pamet. Na žurki mi te je bilo mnogo žao stvarno - govorio je Đole.

Ne mogu ja da budem ja, jer nemam uslove za to. Mene sad kopka da vidim šta je, ali znam da je to problem u najavi - dodao je Dragojević.

