DALILA POTPUNO IZGUBILA KONTROLU, URLALA IZ SVEG GLASA! Zadrugari se urotili protiv nje: Šutnula si Dejana kao KERA! (VIDEO)

U toku emisije "Nominacije" izlaganje Lazara Čolića Zole prekinula je Dalila Dragojević i počela da urla na njega.

- Se*e mi se od ove priče, jedini žal koji osećam je za životom koji sam imala! Zabole me ku*ac za Filipa Cara. Ne mogu da slušam više kako sam zaljubljena i kako me gurate u vezu. Normalno je da se vratim u vezu, a nije normalno da imam komunikaciju sa nekim sa kim sam bila pet godina. Hoću samo da izađem odavde vikala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako nisi napustila rijaliti kad je on ovde lomio? Sve što si imala sa njim ispirčala si u pet godine. Pokušali ste drugi put i napravili još veće budale od sebe. Kad je on krenuo kontakt sa njom i kad su krenuli da se mire, on je sam kriv. Ovo što mu se dešava, nije mi žao ni njega, ni nje. Ona ponovo pokušava da kalkuliše i nije iskrena. Ona kaže da hoćemo da je nametnemo, a šta je pokazala? Ne voli ga zato što je on njoj okrenuo leđa - rekao je Zola.

- Kako može da ti nedostaje ako se je*eš sa Nevenom?

- Samo ja ne mogu da se pokajem i ja ne mogu da volim. Ništa niste napravili da biste znali kako se osećate - vikala je Dalila

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona u svojim konverzacijama ponižava. Ti si imala priliku da ostavariš, pa smo tvoj rezultat svi videli - dodao je Zola.

- Kod vas je moguće da se vratite, oprostite, a kod Dalile ništa nije omogućeno - nastavila je Dragojevićka.

- Čovek ti je pružio drugu šansu, šutnula si ga kao kera i vratila se Filipu Caru! Kad nemaš gde da ideš, ti bi sad kući - ubacio se Karić.

