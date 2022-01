U VELIKOJ SAM CRNINI, IZGUBILA SAM GA ZAUVEK, ŽELIM MU SVU SREĆU! Dalila se oprostila od Dejana, završila u suzama zbog uspomena!

Zadrugari su tokom nominacija odlučili da pošalju Dalilu Dragojević u izolaciju i u dule gde će se boriti za opstanak u Beloj kući.

Ona je nakon toga u svom izlaganju otvorila dušu o čitavoj situaciju na imanju.

- Neka moja trauma i sve ono što mi se desilo, doživela sam to lično. Stiže me sve sada, plašim se samoće, uđem u dubiozu i to su ti neki momenti gde sebe uvučem u neku depresiju. Mislim da neću funkcionisati sa njim. Drugačije je kada odeš na put bez povratka i kada imaš neku osobu ovde. Mislila sam da ću drugačije da završim ove nominacije, ali eto došlo je do toga da sama sebe gledam u ogledalo - pričala je Dalila i dodala:

- Shvatila sam šta se desilo, žao mi je ali to ne mogu da ispravim. Jutros sam ga probudili i rekla da mi je žao, mi najbolje poznajemo naš život. Ljudi ovde pričaju ali ne mogu znati sve. Ništa se više ne može pregurati, on je krenuo novim putem i vidim ja to. Želim mu sreću ali dobro. Kada izađem napolju uvek bude ta samoća, ja nema ni brata ni sestru. Zahvaliću se Sanji za ovo večeras, meni su nominacije uvek bile bitne, ja čujem sve ko šta kaže. Niko me ne može kupiti. Prestaću da povređujem sebe više, teško mi je. Ne znam koliko će me čekati još lepih stvari. Znam ja sebe. U jako velikoj sam crnini, izgubila sam ono što je vredelo i što se uvek bio uz mene. Ja sam njega povređivala, znam to, posvetiću se sebe koliko mogu, najviše želim da odem kući ali to nije rešenje - rekla je ona kroz suze.

